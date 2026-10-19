مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از محکومیت میلیاردی ۲ پرونده تخلفات قاچاق کالا و ارز در این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی امینی، مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: شعبه دوم بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت به پرونده انبار لوازم پلاسکو به ارزش ۴۵ میلیارد ریال که در سامانه جامع انبار ثبت نشده بود، رسیدگی کرد.

او افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را معادل یک چهارم ارزش کالا به پرداخت ۱۱ میلیارد و ۳۴ میلیون ریال محکوم کرد.

به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان، مأموران پلیس امنیت اقتصادی در بازرسی از انبار واحد صنفی، گزارش این تخلف را تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرده بودند.

محکومیت قاچاقچی لپ‌تاپ در گیلان

امینی همچنین از محکومیت بیش از ۸ میلیارد ریالی به دلیل نگهداری لپ‌تاپ قاچاق در رشت خبر داد و گفت: پرونده نگهداری انواع لپ‌تاپ قاچاق به ارزش ۴ میلیارد و ۳۸۶ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز گیلان رسیدگی شد.

او افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالای قاچاق، متهم را معادل ۲ برابر ارزش کالا به پرداخت ۸ میلیارد و ۷۷۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان تصریح کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در بازرسی از واحد صنفی، گزارش این تخلف را تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرده بودند.

منبع: روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی