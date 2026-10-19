رئیس قوه قضائیه در پی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال ایران در خاک آمریکا پیام تبریک صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، طی پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جمهوری اسلامی ایران در خاک آمریکا را تبریک گفت.
متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

تیم ملی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال جمهوری اسلامی ایران همچون فرنگی‌کاران ما، بر بام جهان ایستادند و قهرمان دنیا شدند. این قهرمانی مسرت‌بخش در خاک آمریکا پدید آمد؛ فلذا حلاوتی دوچندان دارد.

اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و ایضاً نمایش تصاویر کودکان معصوم و شهید میناب در خاک آمریکا، توسط اعضای تیم ملی کشتی کشورمان، احساس خاصی را در هم‌میهنان‌مان برانگیخت. احساسی سرشار از غرور و غیرت. جهانیان نه تنها پیروزی یک تیم، که تجلی روح شکست‌ناپذیری ملت ایران را نظاره کردند.

به کلیه‌ی قهرمانان ملی‌مان و خانواده‌ی ورزش پرافتخار کشتی تبریک و تهنیت می‌گویم و استمرار موفقیت‌های آنان را از خداوند مسئلت دارم.

در اینجا جا دارد، قدردانی ویژه‌ای از رئیس و دست‌اندرکاران فدراسیون کشتی داشته باشم؛ مردانی که مجاهدانه در میدان کار و عمل هستند و در راه اعتلاء و اعزاز ایران اسلامی، تلاشی خستگی‌ناپذیر دارند.

برچسب ها: پیام تبریک ، محسنی اژه‌ای ، تیم کشتی
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