باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - با گذشت یک ماه از آغاز سال تحصیلی جدید، با وجود عبور از هفته‌های نخست، همچنان برخی از دانش‌آموزان در مناطق مختلف پایتخت و سراسر کشور، از عدم دریافت کتاب‌های درسی خود بی‌بهره هستند. این موضوع که روند عادی کلاس‌ها و آموزش رسمی را در برخی مقاطع تحت تأثیر قرار داده، موجب نگرانی و گلایه خانواده‌های دانش‌آموزان شده است.

در همین راستا، یکی از والدین هنر‌آموزان هنرستان «فارابی خلیج فارس» در منطقه ۱۸ تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت آموزشی فرزندش اظهار کرد: فرزند من در رشته کامپیوتر تحصیل می‌کند و با وجود گذشت مدتی از سال تحصیلی، تاکنون تنها دو کتاب درسی دریافت کرده است که این مسئله روند یادگیری او را مختل کرده است.

همین دغدغه در مناطق دیگر پایتخت نیز به چشم می‌خورد؛ به طوری که یکی دیگر از والدین دانش‌آموزان دبیرستانی در شهر ری، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد: دانش‌آموزان این مدرسه هنوز هیچ‌گونه کتاب درسی دریافت نکرده‌اند و این وضعیت باعث سردرگمی در برنامه‌های درسی کلاس‌ها شده است.

در پی این گلایه‌ها و برای پیگیری ابعاد این موضوع، علیرضا امینی، مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان فرآیند تولید و توزیع کتاب‌های درسی را یکی از گسترده‌ترین عملیات‌های پشتیبانی در نظام آموزشی کشور خواند و اظهار کرد: در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، مجموعاً ۹۳۶ عنوان کتاب درسی با شمارگان ۱۶۴ میلیون جلد تولید شده است که بر اساس آخرین داده‌ها، بیش از ۹۹ درصد این میزان توزیع شده است.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در زنجیره تأمین افزود: محدودیت‌های مرتبط با واردات، حمل‌ونقل و تأمین مواد اولیه، به‌ویژه در شرایط خاص، از جمله چالش‌های مدیریت فرآیند تولید بود؛ با این حال، با اتکا به برنامه‌ریزی پیش‌بینی‌شده و استفاده از ظرفیت‌های داخلی، فرآیند تولید با موفقیت انجام شد.

امینی درباره چرایی عدم تحویل کتاب به برخی دانش‌آموزان تصریح کرد: این امر می‌تواند ناشی از عواملی نظیر خطاهای ثبت‌نام، تغییر رشته یا مدرسه، و یا اختلال در مراحل توزیع در سطح منطقه و مدرسه باشد.

وی در خصوص نحوه پیگیری خانواده‌ها تصریح کرد: دانش‌آموزان و والدین می‌توانند ابتدا وضعیت ثبت سفارش خود را از طریق سامانه `irtextbook.ir` بررسی کنند و در صورت بروز مشکل، روند پیگیری را از طریق مدرسه و سپس اداره آموزش‌ و پرورش منطقه دنبال کنند.

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ابهامی که باقی می‌ماند؛ پاسکاری میان ستاد و صف

با وجود ارائه آمارهای امیدوارکننده از سوی سازمان پژوهش و تأکید بر توزیع ۹۹ درصدی کتاب‌ها، تداوم این نارسایی‌ها در دل مدارس تهران نشان می‌دهد که حلقه مفقوده‌ای در فرآیند تحویل نهایی به دانش‌آموز وجود دارد. در حالی که سازمان مرکزی مشکلات را متوجه مدارس، مناطق و خطاهای ثبت‌نامی می‌داند، ادارات استانی و مناطق نیز گاه پاسخگویی را به تصمیمات کلان ارجاع می‌دهند؛ چرخه‌ای از پاسکاری و فرار از مسئولیت مستقیم که در نهایت ترکش آن به تن دانش‌آموزان و خانواده‌های سرگردان اصابت می‌کند و مشخص نیست در این میان، متولی اصلی پاسخگویی به صراحت کیست.