باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - نگین خواجه‌نصیر، مجری و گوینده رادیو، کشف استعداد‌های جوان و جذب آنها را یک اتفاق مثبت در رادیو دانست و گفت: ما قرار است استعداد‌های جوان را بعد از کشف و آموزش جذب کنیم. هرچند این حرکت از سال‌های گذشته آغاز شده، ولی اکنون تحت عنوان «باشگاه همصدا» به صورت سازماندهی شده در حال انجام است. ما امیدواریم شاهد بروز و ظهور جلوه‌های جدید و استعداد‌های ویژه در این عرصه باشیم.

خواجه‌نصیر ساماندهی نیرو‌ها را برای ادامه همکاری با رادیو موثر دانست و اظهار امیدواری کرد که در «باشگاه همصدا» برای استعداد‌های جوان این اتفاق بیفتد.