گوینده رادیو کشف استعداد‌های جوان و جذب آنها را در رادیو یک اتفاق مثبت در رادیو دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - نگین خواجه‌نصیر، مجری و گوینده رادیو، کشف استعداد‌های جوان و جذب آنها را یک اتفاق مثبت در رادیو دانست و گفت: ما قرار است استعداد‌های جوان را بعد از کشف و آموزش جذب کنیم. هرچند این حرکت از سال‌های گذشته آغاز شده، ولی اکنون تحت عنوان «باشگاه همصدا» به صورت سازماندهی شده در حال انجام است. ما امیدواریم شاهد بروز و ظهور جلوه‌های جدید و استعداد‌های ویژه در این عرصه باشیم.

خواجه‌نصیر ساماندهی نیرو‌ها را برای ادامه همکاری با رادیو موثر دانست و اظهار امیدواری کرد که در «باشگاه همصدا» برای استعداد‌های جوان این اتفاق بیفتد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: گویندگی ، رادیو ، کشف استعداد جوانان
خبرهای مرتبط
باید رادیو را به نسل پنجم ارتقا داد
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
معاونت صدا در مسیر شناسایی و جذب نیرو‌های مستعد با «باشگاه همصدا» + فیلم
فراخوان ملی استعدادیابی هنرهای صداپایه هم صدا؛
یزد، نخستین مقصد ایران‌صدا در مسیر رویداد‌های استانی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تشییع پیکر سیروس ابراهیم زاده در خانه هنرمندان
تئاترها ۲ شب تعطیل می‌شوند
فیلمساز ترکیه‌ای: طرفدار سینمای عباس کیارستمی هستم
طاهری: اهدای عضو در روزهای جنگ، ایده اصلی «همه‌چیز درباره رفتن» بود
نماهنگ «امام سید مجتبی» با صدای ابوذر روحی منتشر شد
باید در باکس‌های نمایش جشنواره فیلم کوتاه تهران بازنگری صورت گیرد
سه روز تا پایان مهلت ارائه آثار به جشنواره تئاتر کودک و نوجوان
راهیابی موفق پویانمایی «موزه» به جشنواره یونانی
معرفی آرای مردمی دومین روز جشنواره فیلم کوتاه
آخرین اخبار
باید در باکس‌های نمایش جشنواره فیلم کوتاه تهران بازنگری صورت گیرد
فیلمساز ترکیه‌ای: طرفدار سینمای عباس کیارستمی هستم
راهیابی موفق پویانمایی «موزه» به جشنواره یونانی
طاهری: اهدای عضو در روزهای جنگ، ایده اصلی «همه‌چیز درباره رفتن» بود
تئاترها ۲ شب تعطیل می‌شوند
سه روز تا پایان مهلت ارائه آثار به جشنواره تئاتر کودک و نوجوان
نماهنگ «امام سید مجتبی» با صدای ابوذر روحی منتشر شد
تشییع پیکر سیروس ابراهیم زاده در خانه هنرمندان
معرفی آرای مردمی دومین روز جشنواره فیلم کوتاه
فراخوان هفدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار منتشر شد
وقتی یاغی در کنار پلیس می‌ایستد؛ ماجرای متفاوت «سرو سپید سرخ»
رادیو در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران؛ از نقد آثار تا روایت زنده رویداد‌های سینمایی
هشت سریال در مسیر رسیدن به قاب تلویزیون
سریال «خانم یامامورا» به زودی پخش خود را از سر می‌گیرد + فیلم
امیدواریم شاهد بروز و ظهور استعدادهای عرصه گویندگی باشیم + فیلم
از مجموعه ۱۵ جلدی تفسیر «التبیان» رونمایی شد
جواد قارایی، راوی خستگی‌ناپذیر اصالت و فرهنگ غنی ایرانی