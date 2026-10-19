باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار پیامی در شبکه ایکس نسبت به اظهار نظر اخیر رئیس‌جمهور فرانسه که علت آشوب‌های اخیر در این کشور را قیمت بالای سوخت ناشی از جنگ آمریکا علیه ایران دانست، نوشت: آقای مکرون زمانی زمینه را برای این وضعیت فراهم کرد که به رئیس‌جمهور آمریکا اطمینان داد از جنایات علیه ایرانیان استقبال می‌کند.

او ادامه داد: دیگر برای فرافکنی و مقصردانستن جنگی که امثال او در ایجاد آن نقش داشتند، خیلی دیر شده است، مردم فرانسه خواهان تغییرات بنیادین، از جمله تضمین آزادی تجمعات، هستند.

عراقچی در پایان تصریح کرد: آقای رئیس‌جمهور، به صدای آینده فرانسه گوش بدهید.

یادآوری می‌شود ماکرون، در اظهارنظری مدعی شده بود: هرگز نباید معترضان مسالمت‌جو را با غارتگران و آشوب‌گران یکی بدانیم، زیرا کسانی هستند که به‌حق احساس می‌کنند قیمت سوخت بیش از حد بالا رفته است، این افزایش قیمت سوخت به‌خاطر جنگ ضد ایران است.