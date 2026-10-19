وزیر امور خارجه با انتشار پیامی، به ادعاهای رئیس‌جمهور فرانسه در خصوص علت ناآرامی‌های این کشور پاسخ داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار پیامی در شبکه ایکس نسبت به اظهار نظر اخیر رئیس‌جمهور فرانسه که علت آشوب‌های اخیر در این کشور را قیمت بالای سوخت ناشی از جنگ آمریکا علیه ایران دانست، نوشت: آقای مکرون زمانی زمینه را برای این وضعیت فراهم کرد که به رئیس‌جمهور آمریکا اطمینان داد از جنایات علیه ایرانیان استقبال می‌کند.

او ادامه داد: دیگر برای فرافکنی و مقصردانستن جنگی که امثال او در ایجاد آن نقش داشتند، خیلی دیر شده است، مردم فرانسه خواهان تغییرات بنیادین، از جمله تضمین آزادی تجمعات، هستند.

عراقچی در پایان تصریح کرد: آقای رئیس‌جمهور، به صدای آینده فرانسه گوش بدهید.

یادآوری می‌شود ماکرون، در اظهارنظری مدعی شده بود: هرگز نباید معترضان مسالمت‌جو را با غارتگران و آشوب‌گران یکی بدانیم، زیرا کسانی هستند که به‌حق احساس می‌کنند قیمت سوخت بیش از حد بالا رفته است، این افزایش قیمت سوخت به‌خاطر جنگ ضد ایران است.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، فرانسه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۷ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
آقای عراقچی یک سوزن به خودت بزن بعد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۳ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
از گسترش اعتراضات از شهر‌های بزرگ فرانسه به ایتالیا و دیگر کشور‌های اروپایی استقبال می کنیم و سران کشور‌های اروپایی شریک جرم جنایت های آمریکا، ناتو، اوکراین، رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی و هم تروریست ها هستند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۲ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
از سال ۱۹۱۷ تاکنون در هر جای اروپا جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار در کار است.
از سال ۱۹۱۷ تاکنون در هر جای دنیا جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار در کار است.
۳
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۱ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
آمریکا، ترکیه و اسرائیل ۱۰۰ درصد فقط عامل اصلی ناآرامی‌های اخیر فرانسه هستند
۳
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۵ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
نه
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