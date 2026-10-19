باشگاه خبرنگاران جوان - در پی تأکیدات ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، بر توسعه خدمات الکترونیک قضایی و بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌های نوین برای تسهیل فرآیند‌های قضایی، نخستین ضمانت الکترونیک در زندان تهران بزرگ صادر شد و زمینه آزادی یک زندانی پس از طی مراحل قانونی فراهم آمد.

این اقدام در ادامه تلاش‌ها و اقدامات ارزنده معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان تهران برای توسعه خدمات هوشمند قضایی و تسهیل فرآیند‌های تأمین کیفری محقق شد و گامی عملی در مسیر کاهش مراجعات حضوری و تسریع ارائه خدمات قضایی به شمار می‌رود.

در همین راستا، آموزش و اجرای فرآیند ضمانت الکترونیک در زندان تهران بزرگ با حضور امین‌زاده، مدیر امور سامانه‌ها و دادرسی الکترونیک دادگستری استان تهران و جمعی از کارشناسان این حوزه برگزار شد. در این برنامه، مراحل اجرایی استفاده از سامانه، نحوه ثبت درخواست ضمانت و چگونگی پیگیری آن تشریح شد و فرآیند بهره‌برداری از این خدمت به‌صورت عملی مورد بررسی قرار گرفت.

سیدمحمد شفیعی، معاون قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان تهران، با اشاره به نقش فناوری اطلاعات در تسهیل فرآیند‌های قضایی اظهار کرد: ضمانت الکترونیک با فراهم کردن امکان انجام الکترونیکی مراحل مرتبط با شناسایی و ارزیابی اموال و پذیرش ضمانت، به تسریع فرآیند تأمین کیفری، کاهش مراجعات حضوری و تسهیل امور قضایی کمک می‌کند.

وی افزود: صدور نخستین ضمانت الکترونیک در زندان تهران بزرگ و فراهم شدن زمینه آزادی یک زندانی پس از طی مراحل قانونی، بیانگر ظرفیت این خدمت در تسریع فرآیند‌های مرتبط با آزادی زندانیان واجد شرایط است.

شفیعی با تأکید بر ضرورت تداوم اقدامات در حوزه هوشمندسازی خدمات قضایی تصریح کرد: توسعه این خدمت در سایر زندان‌های استان تهران می‌تواند زمینه بهره‌گیری گسترده‌تر از فناوری اطلاعات، تسهیل فرآیند‌های قانونی و ارتقای کیفیت ارائه خدمات قضایی را فراهم کند.

توسعه خدمات الکترونیک قضایی و به‌کارگیری راهکار‌های فناورانه برای افزایش سرعت و دقت در انجام فرآیند‌های قانونی، از محور‌های اقدامات دادگستری کل استان تهران در مسیر هوشمندسازی خدمات قضایی است.