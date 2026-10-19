باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش لرستان از اجرای برنامه‌های سلامت‌محور در مدارس استان خبر داد و گفت: توزیع قرص‌های مکمل در مدارس طی پنج سال گذشته با پوشش ۱۰۰ درصدی انجام شده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده استمرار برنامه‌های مرتبط با سلامت و بهداشت دانش‌آموزان در سطح مدارس استان است.

وی با اشاره به اهمیت توجه به سلامت جسمی دانش‌آموزان اظهار کرد: برنامه‌های مرتبط با بهبود وضعیت تغذیه و ارتقای سلامت دانش‌آموزان از جمله اقداماتی است که در محیط‌های آموزشی مورد توجه قرار دارد و اجرای مستمر این برنامه‌ها می‌تواند در تقویت سلامت نسل آینده نقش مؤثری داشته باشد.

توزیع شیر در مدارس ابتدایی در دستور کار

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش‌وپرورش لرستان همچنین درباره برنامه توزیع شیر در مدارس گفت: شیر برای تمامی مدارس ابتدایی توزیع خواهد شد.

اجرای این برنامه با توجه به اهمیت تغذیه مناسب در دوران رشد دانش‌آموزان، می‌تواند زمینه دسترسی بیشتر کودکان به یکی از منابع مهم مواد مغذی را فراهم کند. دوران ابتدایی از مراحل مهم رشد جسمی و ذهنی کودکان به شمار می‌رود و توجه به کیفیت تغذیه در این دوره، از جمله موضوعات مهم در برنامه‌ریزی‌های حوزه سلامت دانش‌آموزی است.

توزیع مکمل‌ها و اجرای برنامه توزیع شیر، از جمله محور‌های مرتبط با سلامت و تغذیه دانش‌آموزان است که می‌تواند در کنار آموزش اصول بهداشت فردی، ترویج عادت‌های غذایی سالم و افزایش آگاهی خانواده‌ها، به بهبود وضعیت سلامت دانش‌آموزان کمک کند.

با اجرای برنامه توزیع شیر در مدارس ابتدایی، انتظار می‌رود زمینه بهره‌مندی دانش‌آموزان از این برنامه تغذیه‌ای فراهم شود. جزئیات مربوط به زمان آغاز توزیع شیر، تعداد مدارس مشمول و نحوه اجرای این طرح اعلام نشده است.