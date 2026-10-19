ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد در حملات هوایی به مناطق شمالی نوار غزه، سه فلسطینی از اعضای شاخه نظامی حماس ترور شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ارتش رژیم صهیونیستی روز دوشنبه مدعی شد که در حملات هوایی به مناطق شمالی نوار غزه، سه عضو شاخه نظامی حماس را به شهادت رسانده است.

بر اساس بیانیه ارتش این رژیم، عبدالله محمد خمیس جابر در حمله‌ای به مناطق الدرج و التفاح شهید شد. ارتش مدعی شد او در تولید تجهیزات نظامی و فعالیت‌های نهاد تولید تسلیحات حماس مشارکت داشته و در بازسازی و توسعه این بخش نقش ایفا کرده است.

در حمله‌ای دیگر در همین منطقه، ماجد احمد مصطفی الصباغ، که ارتش اسرائیل او را فرمانده یک هسته در شاخه نظامی حماس معرفی کرد، شهید شد. همچنین عامر بشیر محمد حورانی، از اعضای گردان مهندسی حماس، در حمله‌ای هوایی به منطقه جبالیا جان باخت.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد این افراد در حال برنامه‌ریزی برای حمله به نیرو‌های اسرائیلی و شهروندان این رژیم و بازسازی توان نظامی حماس بوده‌اند و فعالیت‌های آنان را نقض آتش‌بس دانست.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: حمله به غزه ، حماس
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۰ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
لعنت بر،سگ هار منطقه که اگه نابود نشه کل دنیا را به نابودی میکشه این نجاست
۲
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۹ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
حماس باید بیشتر مراقب پهپادها باشند
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۶ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
چرا سران این رژیم کثیف ترور نمی شوند؟
۲
۲
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