بین الملل عکس باشگاه خبرنگاران جوان

حمله صهیونیست‌های شهرک نشین به فلسطینی‌ها در باغ‌های زیتون

حمله صهیونیست‌های شهرک نشین به فلسطینی‌ها در باغ‌های زیتون
عکاس دریافتی
تاریخ انتشار ۲۷ مهر ۱۴۰۵ ۱۱:۴۸
کد خبر
۹۱۴۰۱۱۷
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حمله شدید شهرک‌نشینان یهودی به عکاس واشنگتن پست، که آتش زدن باغ‌های زیتون فلسطینی‌ها در کرانه باختری به دست صهیونیست‌ها را ثبت کرده بود، بازتاب گسترده‌ای یافت و باعث بیشتر دیده شدن عکس‌ها در جهان شد. شهرکسازی در کرانه باختری بر اساس قوانین بین المللی که پیش از این تصویب شد غیر قانونی است، اما شهرک نشینان با حمایت نظامی‌های مسلح، برای وادار کردن فلسطینی‌ها به فرار و تصاحب خانه هایشان، اقدام به آزار، آسیب و کشتن آنان می‌کنند. صهیونیست‌های شهرک نشین همچنین شب‌ها با ایجاد دسته‌هایی به محله‌ها و روستا‌های فلسطینی شبیخون می‌زنند و اقدام به کشتن و ایجاد وحشت می‌کنند.

حمله صهیونیست‌های شهرک نشین به فلسطینی‌ها در باغ‌های زیتون

حمله شدید شهرک‌نشینان یهودی به عکاس واشنگتن پست، که آتش زدن باغ‌های زیتون فلسطینی‌ها در کرانه باختری به دست صهیونیست‌ها را ثبت کرده بود، بازتاب گسترده‌ای یافت و باعث بیشتر دیده شدن عکس‌ها در جهان شد. شهرکسازی در کرانه باختری بر اساس قوانین بین المللی که پیش از این تصویب شد غیر قانونی است، اما شهرک نشینان با حمایت نظامی‌های مسلح، برای وادار کردن فلسطینی‌ها به فرار و تصاحب خانه هایشان، اقدام به آزار، آسیب و کشتن آنان می‌کنند. صهیونیست‌های شهرک نشین همچنین شب‌ها با ایجاد دسته‌هایی به محله‌ها و روستا‌های فلسطینی شبیخون می‌زنند و اقدام به کشتن و ایجاد وحشت می‌کنند.
۲۷ / ۰۷ / ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۸
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برچسب ها: شهرک صهیونیست نشین ، باغ زیتون
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