در عملیات پلیس لرستان، متهمان هتک حیثیت، عوامل نزاع و سارقان حرفه‌ای در چند شهرستان شناسایی و دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرماندهان انتظامی شهرستان‌های استان از شناسایی و دستگیری متهمان هتک حیثیت شهروندان در الیگودرز، دستگیری عوامل نزاع دسته‌جمعی در پلدختر، کشف سرقت‌های متعدد در دورود و کوهدشت و کشف دستگاه‌های استخراج غیرمجاز رمزارز در الیگودرز خبر دادند.

انهدام باند هتک حیثیت شهروندان در الیگودرز

رئیس پلیس فتای لرستان از شناسایی و دستگیری ۵ نفر از گردانندگان کانال تلگرامی نشر اکاذیب و هتک حیثیت شهروندان در شهرستان الیگودرز در کمتر از ۲۴ ساعت خبر داد.

سرهنگ محمد پیرحیاتی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی رصد فضای مجازی و دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر ایجاد یک کانال تلگرامی در شهرستان الیگودرز که اقدام به انتشار تصاویر خصوصی دختران و پسران، هتک حیثیت و نشر اکاذیب درباره آنان می‌کرد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: با تشکیل تیمی تخصصی متشکل از کارشناسان پلیس فتا استان و شهرستان الیگودرز و با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی، گردانندگان این کانال در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی شدند

رئیس پلیس فتای لرستان تصریح کرد: مأموران پس از هماهنگی قضائی، طی چند عملیات هم‌زمان و هماهنگ، هر ۵ نفر متهم این پرونده شامل ۳ پسر و ۲ دختر را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند. این افراد که همگی در رده سنی زیر ۲۰ سال قرار دارند، در تحقیقات پلیسی، علت و انگیزه خود را از این اقدام مجرمانه «انتقام‌جویی» بیان کردند.

دستگیری ۱۳ عامل نزاع دسته‌جمعی در شهرستان پلدختر

سرهنگ رسول کرمی‌چگنی، فرمانده انتظامی پلدختر در تشریح این خبر گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع نزاع دسته‌جمعی که موجب سلب آسایش شهروندان شده بود، بلافاصله موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: واحد‌های گشت انتظامی پس از حضور سریع و به‌موقع در محل، با دستگیری ۱۳ عامل درگیری به این موضوع خاتمه دادند. متهمان پس از انتقال به مقر انتظامی و تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی و با دستور قضائی روانه زندان شدند.

دستگیری سارق حرفه‌ای در دورود

سرهنگ مجتبی نوریان، فرمانده انتظامی دورود اظهار داشت: در پی وقوع سرقت از مشاعات ساختمانی در سطح شهرستان، پیگیری موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۱ شهرستان دورود با انجام اقدامات تخصصی، سارق را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی، طی عملیاتی وی را به همراه مقادیری اموال مسروقه دستگیر کردند که این فرد در تحقیقات پلیسی به ۱۳ فقره سرقت اعتراف کرد.

سرهنگ نوریان در ادامه گفت: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

کشف ۳ دستگاه ماینر غیرمجاز در الیگودرز و دستگیری یک متهم

سرهنگ علی اسداللهی، فرمانده انتظامی الیگودرز در تشریح این خبر بیان داشت: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با سودجویی و صیانت از شبکه توزیع برق، مأموران انتظامی شهرستان الیگودرز با انجام اقدامات پلیسی موفق به شناسایی محل نگهداری و فعالیت غیرمجاز دستگاه‌های ماینر شدند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضائی، در بازرسی از محل مشخص‌شده، تعداد ۳ دستگاه ماینر به همراه تجهیزات جانبی مربوطه را کشف کردند.

فرمانده انتظامی الیگودرز با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی تجهیزات مکشوفه را بالغ بر ۶ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، خاطرنشان کرد: در این راستا یک متهم دستگیر شد و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

دستگیری سارقان حرفه‌ای کابل‌های برق و مخابرات در کوهدشت

سرهنگ علی امانی، فرمانده انتظامی کوهدشت در تشریح این خبر بیان داشت: در پی وقوع سرقت کابل‌های برق و خطوط مخابراتی، پیگیری موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ شهرستان کوهدشت قرار گرفت.

فرمانده انتظامی کوهدشت با اشاره به توقیف خودروی متهمان تصریح کرد: در بازرسی از خودرو، مقداری کابل مسروقه به همراه ابزار و تجهیزات تخصصی سرقت کشف شد.

سرهنگ امانی خاطرنشان کرد: متهمان در تحقیقات پلیسی به ۳ فقره سرقت اعتراف کردند که پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

منبع: پلیس لرستان

برچسب ها: پلیس ، لرستان
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