باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمد اله‌داد، مدیرعامل شرکت توانیر، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: فکر می‌کنم بیش از ۷ جلسه کارشناسی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تشکیل شده و طرح دوفوریتی جرم‌انگاری استخراج غیرقانونی رمزارز نیز تقریباً در مراحل نهایی بررسی قرار دارد.

او افزود: ان‌شاءالله این طرح بار دیگر در صحن مجلس مطرح خواهد شد و جرم‌انگاری پیش‌بینی‌شده در آن می‌تواند بازدارندگی لازم را برای سوداگران انرژی ایجاد کند.

اله‌داد تصریح کرد: در شرایط حساس کنونی کشور، با توجه به اینکه انرژی از اهمیت بسیار بالا و حیاتی برخوردار است، باید برای افرادی که از این طریق پول کثیف کسب می‌کنند، مجازات‌هایی در نظر گرفته شود.