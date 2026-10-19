باشگاه خبرنگاران جوان- در پی پیگیری‌های اداره کل حقوقی و املاک این وزارتخانه و ارائه مستندات و مدارک مربوط به پرونده‌های مفتوح، دستور موقت قضایی مبنی بر توقف فوری فرایند برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون ژیمناستیک در تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ مورد بررسی مجدد قرار گرفت و در نهایت، از دستور صادرشده رفع اثر شد.

با لغو این دستور موقت، زمینه قانونی لازم برای برگزاری انتخابات فراهم شده و بر همین اساس، مجمع انتخاباتی فدراسیون ژیمناستیک امروز در موعد مقرر و مطابق ضوابط و مقررات برگزار خواهد شد.

زندی، مدیرکل حقوقی و املاک وزارت ورزش و جوانان، در این خصوص اظهار داشت: «وزارت ورزش و جوانان همواره بر صیانت از حقوق قانونی تمامی فعالان و ارکان ورزش کشور، رعایت قانون و فراهم کردن شرایطی شفاف و سالم برای برگزاری انتخابات فدراسیون‌های ورزشی تأکید داشته و پیگیری‌های این اداره کل نیز در همین راستا انجام شده است.»

وی ابراز امیدواری کرد با برگزاری انتخابات فدراسیون ژیمناستیک، زمینه تقویت ثبات مدیریتی، توسعه فعالیت‌های این رشته ورزشی و خدمت‌رسانی مؤثرتر به جامعه ژیمناستیک کشور فراهم شود.