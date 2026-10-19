باشگاه خبرنگاران جوان - مقایسه پنج‌ساله قیمت خودرو با نقدینگی، نرخ ارز و سکه نشان می‌دهد که بازار خودرو همواره از الگوی یکسانی با سایر دارایی‌ها پیروی نکرده است. در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ رشد قیمت ۲خودروی پرتقاضای داخلی در مقاطعی از شاخص‌های اقتصادی پیشی گرفته و در برخی سال‌ها از آنها عقب مانده است. با این حال در سال۱۴۰۴ با وجود رشد قابل‌توجه قیمت هر دو خودرو، میزان افزایش بهای آنها با یکدیگر و با شاخص‌های اقتصادی تفاوت داشت. این واگرایی، نقش عوامل مختص بازار خودرو را در کنار تحولات کلان اقتصادی برجسته می‌کند.

بررسی روند تغییرات نقدینگی، نرخ ارز، قیمت سکه و بهای دو خودروی پرتقاضای داخلی در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که بازار خودرو اگرچه از تحولات کلان اقتصادی و رشد قیمت دارایی‌های موازی تاثیر می‌پذیرد، اما همواره با آهنگی مشابه این بازار‌ها حرکت نمی‌کند. مقایسه سالانه این متغیر‌ها حاکی از آن است که در برخی مقاطع، رشد قیمت خودرو از رشد نقدینگی و حتی نرخ ارز پیشی گرفته و در برخی سال‌ها نیز با فاصله‌ای قابل‌توجه از بازار‌های موازی عقب مانده است.

این تفاوت به‌ویژه در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ مشهود است؛ به‌طوری‌که پس از رشد محدودتر قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳، دو مدل مورد بررسی در سال بعد افزایش قیمت بیشتری را تجربه کرده‌اند. با این حال، مقایسه پنج‌ساله نشان می‌دهد که نمی‌توان روند قیمت خودرو را تنها با استناد به تغییرات نقدینگی یا نرخ ارز توضیح داد و برای درک دقیق‌تر آن باید به عوامل اختصاصی این بازار نیز توجه کرد. بدین ترتیب مقایسه روند قیمت خودرو با شاخص‌های اقتصادی می‌تواند نشان دهد که چه اندازه از تغییرات قیمتی این بازار با تحولات عمومی اقتصاد هم‌جهت بوده و در چه مقاطعی عوامل دیگری بر آن اثر گذاشته‌اند. به‌ویژه، فاصله رشد قیمت دو خودروی مورد بررسی در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که حتی در شرایط اقتصادی مشابه، همه خودرو‌ها افزایش قیمت یکسانی را تجربه نمی‌کنند.

بنابراین، هدف از این بررسی، صرفا مقایسه میزان گرانی خودرو با سایر دارایی‌ها نیست، بلکه تبیین تفاوت مسیر قیمت خودرو با شاخص‌های کلان اقتصادی و برجسته‌کردن نقش عواملی مانند عرضه، تقاضا و سیاست‌های قیمت‌گذاری در شکل‌گیری قیمت بازار است. اما بررسی تغییرات سالانه شاخص‌های اقتصادی و قیمت خودرو در پنج سال گذشته، تصویری متفاوت از رابطه میان این متغیر‌ها ارائه می‌کند. در سال ۱۴۰۰، نقدینگی ۴۰درصد افزایش یافت و قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز به همین میزان رشد کرد. در همین سال، افزایش نرخ دلار ۲۵.۳درصد و رشد قیمت سکه ۳۲.۵درصد بود. در مقابل، قیمت دناپلاس اتوماتیک تنها ۱۱درصد افزایش یافت. بنابراین، حتی در نخستین سال مورد بررسی نیز دو خودروی داخلی واکنش یکسانی به شرایط اقتصادی نداشتند.

در سال ۱۴۰۱، هم‌زمان با افزایش ۶۳درصدی نرخ دلار و رشد ۱۱۹درصدی قیمت سکه، بهای پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۶۵درصد و دناپلاس اتوماتیک ۷۰.۵درصد افزایش یافت. در این سال، رشد نقدینگی ۳۱.۱درصد بود. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که رشد قیمت هر دو خودرو از افزایش نقدینگی بیشتر بود، اما از رشد سکه عقب ماند. همچنین افزایش قیمت خودرو‌ها به رشد نرخ ارز نزدیک‌تر بود؛ موضوعی که می‌تواند از اهمیت تحولات ارزی در شکل‌گیری انتظارات قیمتی بازار خودرو حکایت داشته باشد. با این حال، در سال ۱۴۰۲ مسیر تغییرات قیمت خودرو متفاوت شد. در شرایطی که نقدینگی ۲۵.۶درصد افزایش یافت، نرخ دلار ۱۰درصد و قیمت سکه ۱۱درصد رشد کرد، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک با افت ۸درصدی مواجه شد و دناپلاس اتوماتیک نیز تنها ۳.۸درصد افزایش قیمت را تجربه کرد. این در حالی است که هر دو خودرو در سال قبل افزایش قیمت قابل‌توجهی داشتند.

این تفاوت نشان می‌دهد که رابطه میان رشد نقدینگی و قیمت خودرو، رابطه‌ای مستقیم و همیشگی نیست. به بیان دیگر، افزایش نقدینگی به‌تنهایی به معنای افزایش هم‌زمان و متناسب قیمت خودرو‌ها نیست. وضعیت عرضه، تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای، انتظارات خریداران، شرایط فروش خودروسازان و سیاست‌های قیمت‌گذاری نیز می‌توانند بر روند قیمت‌ها اثر بگذارند. از این رو، بررسی بازار خودرو بدون توجه به متغیر‌های مختص این صنعت، تصویر کاملی از تحولات قیمتی ارائه نمی‌دهد. اما سال ۱۴۰۳ نیز از این منظر قابل‌توجه است. در این سال، نرخ دلار ۵۲درصد و قیمت سکه ۹۶درصد افزایش یافت، درحالی‌که رشد نقدینگی ۲۹.۱درصد بود.

با وجود افزایش قابل‌توجه قیمت دارایی‌های موازی، بهای پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۲۵درصد و دناپلاس اتوماتیک تنها ۹.۵درصد افزایش یافت. به این ترتیب، رشد قیمت هر دو خودرو از افزایش نرخ دلار و سکه کمتر بود و حتی از رشد نقدینگی نیز عقب ماند. این فاصله می‌تواند نشان‌دهنده تفاوت زمان‌بندی واکنش بازار خودرو به تحولات اقتصادی باشد. به عبارت دیگر، افزایش نرخ ارز یا رشد قیمت دارایی‌های موازی لزوما در همان سال و به همان میزان در قیمت خودرو منعکس نمی‌شود. شرایط عرضه، نحوه فروش، انتظارات بازار و محدودیت‌های موجود در سازوکار قیمت‌گذاری می‌توانند بر میزان انتقال این تغییرات به بازار خودرو اثر بگذارند. البته برای تعیین سهم هر یک از این عوامل، بررسی اطلاعات تکمیلی ضروری است.

بازگشت شتاب قیمت خودرو

تصویر بازار در سال ۱۴۰۴ با سال قبل از آن، تفاوت محسوسی دارد. در این سال، نقدینگی ۵۳.۳درصد افزایش یافت و نرخ دلار نیز رشد ۸۰.۳درصدی را ثبت کرد. قیمت سکه با افزایش ۱۳۲درصدی بیشترین رشد را در میان شاخص‌های مورد بررسی داشت. در همین حال، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۱۰۳درصد و دناپلاس اتوماتیک ۶۵درصد افزایش یافت. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که رشد قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک از افزایش نقدینگی و نرخ دلار بیشتر بوده است. دناپلاس اتوماتیک نیز با وجود رشد قابل‌توجه قیمت، از هر دو شاخص نقدینگی و دلار عقب مانده است. در مقابل، افزایش قیمت هر دو خودرو کمتر از رشد سکه بوده است.

این تفاوت بار دیگر نشان می‌دهد که نمی‌توان از یک الگوی یکسان برای توضیح تغییرات قیمت همه خودرو‌ها استفاده کرد. نکته مهم آن است که رشد بالای قیمت خودرو در سال ۱۴۰۴ را باید در کنار عملکرد سال قبل آن بررسی کرد. در سال ۱۴۰۳، قیمت دو خودروی مورد بررسی به‌مراتب کمتر از نرخ دلار افزایش یافته بود. در سال بعد، این فاصله در مورد پژو ۲۰۷ اتوماتیک تغییر کرد و رشد قیمت آن از افزایش نرخ ارز نیز فراتر رفت. این روند می‌تواند با تعدیل فاصله‌های قیمتی، تغییر انتظارات بازار یا تحولات عرضه و تقاضا ارتباط داشته باشد؛ با این حال، صرف مقایسه نرخ‌های رشد برای اثبات اینکه افزایش قیمت سال ۱۴۰۴ جبران عقب‌ماندگی سال قبل بوده، کافی نیست.

از سوی دیگر، تفاوت عملکرد دو خودرو در همین سال نشان می‌دهد که عوامل عمومی اقتصاد، تنها بخشی از معادله قیمت خودرو هستند. اگر رشد نقدینگی و نرخ ارز به‌تنهایی تعیین‌کننده قیمت بودند، انتظار می‌رفت خودرو‌های مورد بررسی با آهنگی نزدیک‌تر به یکدیگر حرکت کنند.

فاصله رشد ۱۰۳درصدی پژو ۲۰۷ اتوماتیک با افزایش ۶۵درصدی دناپلاس اتوماتیک، اهمیت ویژگی‌های هر محصول و شرایط خاص بازار آن را برجسته می‌کند. برای ارزیابی دقیق‌تر این تفاوت، باید عواملی مانند تغییر قیمت کارخانه، میزان عرضه، فاصله قیمت کارخانه و بازار، شرایط فروش و میزان تقاضا برای هر مدل نیز بررسی شوند. به‌ویژه در بازاری که عرضه خودرو با محدودیت‌هایی روبه‌روست و سازوکار قیمت‌گذاری آن تحت‌تاثیر سیاست‌های مختلف قرار دارد، تغییرات قیمت بازار لزوما بازتابی هم‌زمان و متناسب از تغییرات متغیر‌های کلان اقتصادی نیست.

بدین ترتیب بررسی‌ها نشان می‌دهد که مقایسه تغییرات سالانه در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴در مجموع بیانگر این موضوع است که قیمت خودرو از شرایط عمومی اقتصاد جدا نیست، اما تابعی مکانیکی از نقدینگی، نرخ ارز یا قیمت دارایی‌های موازی نیز محسوب نمی‌شود. در سال‌هایی مانند ۱۴۰۱، رشد قیمت خودرو با افزایش نرخ ارز هم‌جهت بود و از رشد نقدینگی پیشی گرفت؛ در سال ۱۴۰۲، با وجود رشد نقدینگی، قیمت یکی از خودرو‌ها کاهش یافت؛ در سال ۱۴۰۳، هر دو خودرو از رشد دلار و سکه عقب ماندند و در سال ۱۴۰۴، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک از رشد نقدینگی و دلار فراتر رفت.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد