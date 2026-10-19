معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور روز دوشنبه در سفر به شهرستان سرخس از بخش های مختلف این شهرستان و نیز پایانه مرزی بازدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرماندار شهرستان سرخس  گفت: منطقه آزاد اقتصادی سرخس، پایانه مرزی، گمرک و همچنین پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد از جمله بخش های است که علی اکبر پورجمشیدیان معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور تاکنون از آنها بازدید کرده است.

مجید بیکی افزود: معاون وزیر کشور طی این بازدید ضمن گفت و گو با مرزبانان در جریان فعالیت های حوزه مرزی شهرستان نیز قرار گرفت.

فرماندار سرخس گفت: فرود عسکری رئیس کل گمرک کشور در این شهرستان نیز امروز ملاقات و گفت وگویی در خصوص فعالیت های این مجموعه با مسوولان ترکمنستانی در مرز خواهد داشت.

برچسب ها: پایانه مرزی ، مرز سرخس
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