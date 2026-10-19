سخنگوی مرکز مبادله گفت: فردا سه‌شنبه ۲۸ مهر جلسه حراج شمش طلا مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: فردا سه‌شنبه ۲۸ مهر جلسه حراج شمش طلا مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار می‌شود.

او افزود: متقاضیان تا ساعت ۲۴ امروز دوشنبه ۲۷ مهر فرصت دارند ۵۰ میلیارد ریال (۵ میلیارد تومان) وجه الضمان به ازای هر شمش را جهت شرکت در حراج را واریز کنند.

گفتنی است، حسب درخواست فعالان بازار طلا و به منظور پاسخگویی به نیاز آنان علاوه بر متقاضیان فعلی، سکو‌های طلا نیز می‌توانند در حراج مذکور شرکت کنند.

او افزود: خریداران حداکثر مجاز به خرید ۲۵ قطعه شمش طلا در طول یک هفته تقویمی هستند و کارمزد حراج برای هر طرف معامله، ۲۰ میلیون ریال (مجموعاً ۴۰ میلیون ریال از هر معامله) تعیین شده است. قیمت پایه توسط عرضه‌کننده در روز حراج اعلام می‌شود و معاملات به روش حضوری و نقدی انجام می‌گیرد.

برچسب ها: مرکز مبادله ، شمش طلا
خبرهای مرتبط
امکان تأمین ارز واحدهای غیرتولیدی مناطق آزاد از طریق مرکز مبادله فراهم شد
نرخ انواع ارز در ۱۸ مهر در مرکز مبادله ایران مشخص شد+ جزئیات
نرخ انواع ارز ۲۶ مهر در مرکز مبادله ایران مشخص شد+ جزئیات
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اعتبار خرید تضمینی گندم تسویه شده است
کاهش دمای هوا در نوار ساحلی کشور
ممنوعیت تردد در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال تا ساعت ۲۱
ضرورت تدوین چارچوب راهبردی توسعه دریایی کشور
عرضه مستقیم لاستیک و روغن خودرو در ۳۰۰ نقطه تهران
مخالفت قاطع شورای عالی شهرسازی و معماری برای افزایش تراکم در تهران
آخرین اخبار
کاهش دمای هوا در نوار ساحلی کشور
ممنوعیت تردد در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال تا ساعت ۲۱
اعتبار خرید تضمینی گندم تسویه شده است
مخالفت قاطع شورای عالی شهرسازی و معماری برای افزایش تراکم در تهران
ضرورت تدوین چارچوب راهبردی توسعه دریایی کشور
عرضه مستقیم لاستیک و روغن خودرو در ۳۰۰ نقطه تهران
بورسی شدن بنگاه‌های بزرگ به شفافیت اقتصادی کمک می‌کند
چهار دکل حفاری فراساحلی به ناوگان نفت فلات قاره افزوده می‌شود
برنامه گمرکات ایران و ترکمنستان برای افزایش ظرفیت تردد جاده‌ای و ریلی کالا
ستاد عملیاتی استمرار تجارت خارجی تشکیل می‌شود
رسیدگی به پرونده‌های تاخیر در واردات به اتاق بازرگانی واگذار می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۷ مهر
پالایشگاه فاز ۱۳ میدان مشترک پارس جنوبی در مسیر تولید پایدار
ترخیص خودرو‌های وارداتی ایرانیان مقیم خارج از کشور، فقط تا پایان امسال
تا پایان سال جاری ۲۰۰ هزار مشترک پرمصرف برق تحت پایش هوشمند قرار خواهند گرفت
توقف برخی از پرواز‌های خارجی به دلیل بدهی سوخت + فیلم
قطعی برق مناطق شرقی تهران به زودی برطرف خواهد شد
افزایش بیش از ۷۳ هزار واحد شاخص کل بورس
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵
کاهش هواپیماهای عملیاتی از ۴۰ فروند به ۷ فروند/ مطالبات ۱.۸ همتی هما بابت پروازهای تکلیفی از دولت +فیلم
اجرای ۸۰۲ پروژه طرح هادی طی دو سال گذشته
بدهی ۴ میلیون دلاری، پروازهای ایران‌ایر به استانبول را متوقف کرد
پایان صف‌های طولانی دریافت خسارت با هوشمندسازی صنعت بیمه محقق می‌شود؟
مهلت واریز وجه‌الضمان جهت شرکت در حراج شمش طلا مرکز مبادله تا ساعت ۲۴ امشب
طرح جرم‌انگاری استخراج غیرقانونی رمزارز در مراحل نهایی بررسی قرار دارد+ فیلم
ارسال تدریجی پیامک‌های سرشماری / عملیات میدانی از ۲ آبان کلید می‌خورد
افزایش ۲ درجه‌ای دمای هوای کشور و رشد ۶۷۰۰ مگاواتی اوج تقاضای برق در مهرماه
تعیین تکلیف پرداخت خسارت مشترکان برق؛ سامانه‌های توانیر و بیمه‌گر این هفته به هم متصل می‌شوند
محدودیت رجیستری گوشی‌های بالای هزار دلار ارتباطی با ماجرای گوشی‌های دریایی ندارد
تولید قراردادی مرغ؛ راهکاری برای تنظیم بازار و حمایت از مرغداران