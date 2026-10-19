رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از جمع‌آوری  ۳۵ تن لجن نفتی از مخازن شرکت نفت در ارومیه وانتقال آنها با نظارت کارشناسان محیط زیست به مرکز دارای صلاحیت برای مدیریت و امحای اصولی در اصفهان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه حاجی زاده- مختار خانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه گفت: این اقدام با هدف پیشگیری از آلودگی منابع آب و خاک و کاهش مخاطرات زیست‌محیطی ناشی از پسماندهای نفتی انجام شد.

وی افزود: لجن‌های نفتی به دلیل ماهیت آلاینده و احتمال وجود ترکیبات خطرناک، در صورت نگهداری یا دفع غیراصولی می‌توانند موجب آلودگی محیط زیست شوند؛ ازاین‌رو، جمع‌آوری و انتقال این پسماندها به مراکز دارای صلاحیت برای مدیریت و امحای اصولی اهمیت ویژه‌ای دارد.

خانی تأکید کرد: نظارت بر نحوه مدیریت و دفع اصولی پسماندهای ویژه و صنعتی با هدف صیانت از منابع طبیعی و پیشگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی در دستور کار اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه قرار دارد.

برچسب ها: پسماند نفتی ، محیط زیست
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جمع‌آوری ۳۵تن لجن نفتی از مخازن شرکت نفت  در ارومیه و انتقال   به مرکز مجاز امحا