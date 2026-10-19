باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه حاجی زاده- مختار خانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه گفت: این اقدام با هدف پیشگیری از آلودگی منابع آب و خاک و کاهش مخاطرات زیست‌محیطی ناشی از پسماندهای نفتی انجام شد.

وی افزود: لجن‌های نفتی به دلیل ماهیت آلاینده و احتمال وجود ترکیبات خطرناک، در صورت نگهداری یا دفع غیراصولی می‌توانند موجب آلودگی محیط زیست شوند؛ ازاین‌رو، جمع‌آوری و انتقال این پسماندها به مراکز دارای صلاحیت برای مدیریت و امحای اصولی اهمیت ویژه‌ای دارد.

خانی تأکید کرد: نظارت بر نحوه مدیریت و دفع اصولی پسماندهای ویژه و صنعتی با هدف صیانت از منابع طبیعی و پیشگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی در دستور کار اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه قرار دارد.