باشگاه خبرنگاران جوان - سید سیف‌الدین موسوی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که سازمان آرامستان‌های شهرداری قم در حوزه ساماندهی قبور با آن مواجه است، تفاوت در شکل و ارتفاع برخی سنگ‌های قبور است.

وی افزود: در زمان تحویل قبر، برگه‌ای در اختیار خانواده متوفی قرار می‌گیرد که استانداردها و ضوابط لازم برای اجرای سنگ قبر در آن مشخص شده و انتظار می‌رود خانواده‌ها نیز این موارد را رعایت کنند.

مدیرعامل سازمان آرامستان‌های شهرداری قم ادامه داد: با وجود این، در برخی موارد استانداردهای تعیین‌شده رعایت نمی‌شود و شاهد ایجاد اختلاف ارتفاع یا استفاده از مدل‌های متفاوت سنگ قبور هستیم.

موسوی تصریح کرد: این مسئله علاوه بر ایجاد ناهماهنگی در فضای آرامستان، می‌تواند برای شهروندانی که برای زیارت اهل قبور مراجعه می‌کنند، خطر ایجاد کند.

وی گفت: افرادی که برای مراسم سوگواری یا زیارت اهل قبور به آرامستان مراجعه می‌کنند، معمولاً در شرایط روحی خاصی قرار دارند و ممکن است به دلیل بی‌توجهی به مسیر، پای آنها به سنگ‌ها گیر کرده و دچار آسیب شوند.

وی تأکید کرد: رعایت استانداردهای قبور هم از نظر ایمنی شهروندان و هم از نظر حفظ نظم و زیبایی محیط آرامستان اهمیت دارد و همکاری خانواده‌ها در این زمینه ضروری است.

منبع:شهرداری قم