به گفته مدیرعامل آرامستان‌های قم وجود اختلاف ارتفاع و یا استفاده از مدل‌های متفاوت سنگ قبور علاوه بر ایجاد ناهماهنگی در فضای آرامستان، می‌تواند برای شهروندانی که برای زیارت اهل قبور مراجعه می‌کنند، خطر ایجاد کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید سیف‌الدین موسوی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که سازمان آرامستان‌های شهرداری قم در حوزه ساماندهی قبور با آن مواجه است، تفاوت در شکل و ارتفاع برخی سنگ‌های قبور است.

وی افزود: در زمان تحویل قبر، برگه‌ای در اختیار خانواده متوفی قرار می‌گیرد که استانداردها و ضوابط لازم برای اجرای سنگ قبر در آن مشخص شده و انتظار می‌رود خانواده‌ها نیز این موارد را رعایت کنند.

مدیرعامل سازمان آرامستان‌های شهرداری قم ادامه داد: با وجود این، در برخی موارد استانداردهای تعیین‌شده رعایت نمی‌شود و شاهد ایجاد اختلاف ارتفاع یا استفاده از مدل‌های متفاوت سنگ قبور هستیم.

موسوی تصریح کرد: این مسئله علاوه بر ایجاد ناهماهنگی در فضای آرامستان، می‌تواند برای شهروندانی که برای زیارت اهل قبور مراجعه می‌کنند، خطر ایجاد کند.

وی گفت: افرادی که برای مراسم سوگواری یا زیارت اهل قبور به آرامستان مراجعه می‌کنند، معمولاً در شرایط روحی خاصی قرار دارند و ممکن است به دلیل بی‌توجهی به مسیر، پای آنها به سنگ‌ها گیر کرده و دچار آسیب شوند.

وی تأکید کرد: رعایت استانداردهای قبور هم از نظر ایمنی شهروندان و هم از نظر حفظ نظم و زیبایی محیط آرامستان اهمیت دارد و همکاری خانواده‌ها در این زمینه ضروری است.

منبع:شهرداری قم

برچسب ها: آرامستان های قم ، زیارت اهل قبور
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۴ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
همه باید یکسان باشه از کف زمین نباید بالا بزنه جلو پا انسان میگیره اگر بخورید زمین همه سنگ قبر هست خاکی نداره
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۳ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
مرده را تا زنده است ، باید به فریادش رسید
ور نه بر سنگ مزارش آب پاشیدن چه سود
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۹ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
مد به سنگ قبرم رسید
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۹ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
سنگ قبر نباید لیز و شیبدار و با بقبه اختلاف ارتفاع داشته باشه
۰
۳
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