مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اصفهان از دستگیری دو جوان ۲۰ ساله که با استفاده از سلاح سرد اقدام به مجروح کردن شهروندان کرده بودند، در عملیاتی ضربتی و در کمتر از دو ساعت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس اصفهان اعلام کرد: در پی وقوع یک فقره درگیری منجر به جرح و استفاده از سلاح سرد در یکی از مناطق استان، مأموران انتظامی شناسایی و دستگیری سریع عاملان این حادثه را در دستور کار خود قرار دادند.

بررسی‌های اولیه حاکی از آن است که دو جوان ۲۰ ساله در پی نزاع و درگیری با دو نفر دیگر، با استفاده از چاقو اقدام به جرح طرف مقابل کرده و مصدومیت آن‌ها را رقم زده‌اند.

با توجه به شدت جراحات وارده به مصدومان و همچنین سوابق پیشین متهمان در زمینه شرارت، نزاع و درگیری‌های خیابانی، مأموران با اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی پلیسی، موفق شدند مخفیگاه این افراد را شناسایی کرده و هر دو متهم را در کمتر از دو ساعت از زمان وقوع جرم دستگیر کنند.

پلیس اصفهان با تأکید بر خط قرمز بودن امنیت و آرامش شهروندان و برخورد قاطع و قانونی با مخلان نظم عمومی، از شهروندان خواست ضمن حفظ خونسردی در مراودات اجتماعی، از هرگونه نزاع، درگیری و حمل سلاح سرد خودداری کنند تا شاهد بروز حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر نباشیم. متهمان دستگیرشده نیز پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

برچسب ها: اراذل و اوباش ، پلیس
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