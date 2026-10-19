باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - شهباز حسن‌پور نماینده مجلس با اشاره به تحولات نوین در صنعت بیمه و لزوم گذار از روش‌های سنتی بیان کرد: یکی از گلایه‌ها و مطالبات دیرین مردم در سراسر کشور، فرایند‌های فرسایشی، پرونده‌های دستی و مراجعات حضوری مکرر برای ارزیابی و دریافت خسارت بیمه بوده است. متأسفانه سال‌هاست که مردم برای دریافت حداقل حقوق خود، به‌ویژه در بخش‌های درمان و سوانح رانندگی، ساعت‌ها در راهرو‌های اداری و مراکز کارشناسی سرگردان می‌مانند که این وضعیت شایسته شأن جامعه نیست.

او افزود: در همین راستا نیز برنامه هوشمندسازی مسیر بیمه‌ها با رویکرد تحولی بیمه مرکزی در دیجیتالیزه کردن زنجیره خدمات و دیجیتالی کردن کامل رسیدگی به خسارات در دستور کار قرار گرفته است که گامی بسیار ضروری و دیرهنگام برای سامان‌بخشی به این چرخه است. جایگزینی سامانه‌های برخط با فرایند‌های کاغذی و پرونده‌های فیزیکی باعث می‌شود زمان رسیدگی به درخواست‌ها از چند هفته به چند ساعت یا چند روز کاهش یابد و واسطه‌گری‌های زائد در ارزیابی خسارت برچیده شود.

او تصریح کرد: با ایجاد زیرساخت پرداخت آنلاین و یکپارچه در خسارت‌های خودرو و اسناد درمان، بیمه‌گذار می‌تواند با ثبت تصویری مدارک و ارزیابی سیستمی، مستقیماً و بدون نیاز به جابه‌جایی فیزیکی، خسارت مقرر را در حساب بانکی خود دریافت کند. این امر علاوه بر کاهش هزینه‌های اداری شرکت‌های بیمه، سبب افزایش رضایت عمومی و بالا رفتن ضریب نفوذ بیمه در جامعه خواهد شد.

او در ادامه با تأکید بر لزوم همراهی تمامی شرکت‌های بیمه‌گر با استاندارد‌های نوین بیمه مرکزی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی حامی جدی فناورانه شدن خدمات مالی و بیمه‌ای است، اما این امر مستلزم آن است که شرکت‌های بیمه نیز سرمایه‌گذاری مناسبی روی سامانه‌های الکترونیکی خود انجام دهند و سازوکار پاسخگویی شبانه‌روزی را برقرار سازند.

حسن‌پور در پایان متذکر شد: دوران کاغذبازی و اتلاف وقت مردم در شعب به پایان رسیده و صنعت بیمه خود را با فناوری‌های روز سازگار می‌کند. با هوشمندسازی خدمات‌رسانی در زیرمجموعه‌های بیمه مرکزی، شاهد پایان صف‌های طولانی دریافت خسارت خواهیم بود و مراجعات فیزیکی مردم با حرکت بیمه مرکزی به سمت هوشمندسازی به صفر می‌رسد.