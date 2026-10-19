تولید بافته‌های داری در خراسان جنوبی از ابتدای امسال به ۵ هزار و ۷۶۰ مترمربع رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود ۳ برابر افزایش را نشان می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - برآبادی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۵ هزار و ۷۶۰ مترمربع بافته داری در استان تولید شده است، در حالی که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ‌هزار و ۹۰۸ مترمربع بود.

او افزود: بر اساس مجوز‌های دریافتی در سال ۱۴۰۵، ارزش درآمدی این حوزه ۵۷ میلیارد تومان برآورد شده است.

برآبادی بیان کرد: تاکنون ۸۱۷ پروانه تولید انفرادی در حوزه بافته‌های داری در سامانه میراث فرهنگی استان صادر شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی اظهار کرد: گلیم‌بافی، پلاس‌بافی، گلیم سوزنی، سیاه‌چادربافی، سفره آردی و گبه‌بافی از مهم‌ترین رشته‌های بافته‌های داری در خراسان جنوبی به شمار می‌روند.

او ادامه داد: محصولات تولیدی این حوزه از طریق نمایشگاه‌ها، بازارچه‌های صنایع دستی، فضای مجازی و واسطه‌های فروش در سایر استان‌ها عرضه می‌شوند.

برچسب ها: بافته های داری ، میراث فرهنگی
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