باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - برآبادی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۵ هزار و ۷۶۰ مترمربع بافته داری در استان تولید شده است، در حالی که این میزان در مدت مشابه سال گذشته ‌هزار و ۹۰۸ مترمربع بود.

او افزود: بر اساس مجوز‌های دریافتی در سال ۱۴۰۵، ارزش درآمدی این حوزه ۵۷ میلیارد تومان برآورد شده است.

برآبادی بیان کرد: تاکنون ۸۱۷ پروانه تولید انفرادی در حوزه بافته‌های داری در سامانه میراث فرهنگی استان صادر شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی اظهار کرد: گلیم‌بافی، پلاس‌بافی، گلیم سوزنی، سیاه‌چادربافی، سفره آردی و گبه‌بافی از مهم‌ترین رشته‌های بافته‌های داری در خراسان جنوبی به شمار می‌روند.

او ادامه داد: محصولات تولیدی این حوزه از طریق نمایشگاه‌ها، بازارچه‌های صنایع دستی، فضای مجازی و واسطه‌های فروش در سایر استان‌ها عرضه می‌شوند.