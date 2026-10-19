فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی از کشف محموله سوخت قاچاق در خراسان رضوی که دو بار فروش غیرقانونی شد، خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرتیپ دوم ستاد احمد نگهبان اظهار کرد: تیم های ویژه پلیس امنیت اقتصادی خراسان رضوی در اقدامی اطلاعاتی به سرنخ هایی از قاچاق محموله سوخت به وسیله یک دستگاه خودروی تریلر از کشور عراق عازم افغانستان دست یافتند.

فرمانده انتظامی استان خراسان رضوی بیان کرد: تریلر مذکور محموله ای سوخت قاچاق از کشور عراق به داخل ایران حمل و در شهری مرزی تخلیه کرده و سپس عازم خراسان رضوی و مجددا محموله سوخت دیگری به قصد قاچاق بارگیری کرده است.

وی افزود: در این عملیات گسترده پلیس با اقدام غافلگیرانه تریلر مذکور را متوقف و ۶۰ هزار لیتر محموله گازوئیل قاچاق کشف کرد. این درحالی است که همین مقدار سوخت نیز در بارگیری اول، قاچاق و تخلیه شده است. متهمان با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

برچسب ها: سوخت قاچاق ، پلیس
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