آغاز سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن در قزوین

باشگاه خبرنگاران جوان - علی رحمانی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین گفت: سرشماری عمومی نفوس و مسکن به‌عنوان بزرگ‌ترین و حیاتی‌ترین رویداد آماری کشور، پایه اصلی تصمیم‌گیری، تخصیص عادلانه اعتبارات و برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود که در این دوره پس از گذشت یک دهه، با تحولی ساختاری در نحوه گردآوری داده‌ها به اجرا درمی‌آید.

وی افزود: در سرشماری ۱۴۰۵ برخلاف دوره‌های گذشته که عمدتا متکی بر مراجعات گسترده میدانی ماموران آمارگیر به درب منازل بود، از روش مدرن ثبتی‌مبنا استفاده می‌شود، در این شیوه کارآمد، بیش از ۸۰ درصد داده‌های مورد نیاز با تجمیع و تقاطع پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی، سامانه ملی املاک و اسکان، سازمان ثبت احوال و کد‌های پستی استخراج شده و مرحله اینترنتی تنها برای تکمیل نواقص و راستی‌آزمایی اطلاعات خانوار‌ها طراحی شده است.

رحمانی با اشاره به آغاز فرآیند اینترنتی این طرح، تصریح کرد: شهروندان و سرپرستان خانوار می‌توانند با مراجعه به سامانه مربوطه، در کوتاه‌ترین زمان ممکن و بدون معطلی، اطلاعات هویتی، اقامتی و وضعیت مسکن خود را بازبینی کرده و در صورت نیاز، موارد را تکمیل یا ویرایش نمایند.

این مسئول با تاکید بر اهمیت ملاحظات امنیتی پیامک‌های ارسالی به شهروندان بیان کرد: برای خانوار‌هایی که اطلاعات آنها در پایگاه‌های اداری دارای نقص یا عدم تطابق باشد، پیامک اطلاع‌رسانی ارسال می‌شود؛ لذا شهروندان گرامی باید توجه داشته باشند که پیامک‌های ارسالی این سازمان فاقد هرگونه لینک بوده و صرفا حاوی دعوت به ورود به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند (پنجره ملی خدمات دولت من) است تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.

وی در خصوص نحوه مراجعات حضوری ماموران آمارگیر نیز توضیح داد: طی یک فرآیند مشخص دو هفته‌ای، همکاران و ماموران آمارگیر از دوم آبان‌ماه مراجعات میدانی خود را در سطح استان آغاز خواهند کرد، ممکن است یک سرپرست خانوار هم در نمونه آماری مراجعات حضوری قرار گیرد و هم برای او پیامک اطلاع‌رسانی ارسال شده باشد که جزییات و نحوه اقدام در این زمینه به عموم مردم استان اطلاع‌رسانی خواهد شد، اما قاعدتا ثبت و تکمیل اطلاعات از طریق یک‌بار مراجعه یا اقدام اینترنتی برای نهایی‌شدن داده‌ها کافی خواهد بود.

رحمانی کاهش هزینه‌های اجرایی تا ۷۵ درصد، افزایش چشمگیر سرعت پردازش داده‌ها، صرفه‌جویی کلان در منابع بیت‌المال و ثبت دقیق و برخط تحولات جمعیتی را از بارزترین مزایای رویکرد ثبتی‌مبنا برشمرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قزوین با اشاره به ابعاد جامعه‌شناختی و توسعه‌ای این رویداد، بیان کرد: توسعه پایدار، عدالت‌محوری و هدف‌گذاری دقیق در تامین زیرساخت‌های آموزشی، بهداشتی، رفاهی و عمرانی استان قزوین، مستقیما مشروط به در دست داشتن تصویری واقعی، شفاف و به‌روز از توزیع جغرافیایی و جمعیتی است و از این رو، از عموم هم‌استانی‌های عزیز دعوت می‌کنیم که با مشارکت فعال، آگاهانه و دقیق در ثبت اطلاعات اینترنتی، مدیران و برنامه‌ریزان استان را در مسیر تحقق توسعه همه جانبه و پیشرفت یاری کنند.

منبع: مدیریت و برنامه ریزی قزوین