باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - کرملین روز دوشنبه اعلام کرد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه با طرح میخائیل میشوستین، نخست‌وزیر این کشور برای تغییر ترکیب دولت روسیه موافقت کرده است.

بر اساس اعلام کرملین، نامزد‌های جدید برای تصدی سمت‌های دولتی هنوز معرفی نشده‌اند و قرار است برای تأیید به پارلمان ارائه شوند.

بر اساس قانون اساسی روسیه، نخست‌وزیر باید نامزد‌های پیشنهادی برای تصدی سمت‌های مربوط را برای تأیید به مجلس دومای دولتی ارائه کند.

کرملین تاکنون جزئیات بیشتری درباره دامنه این تغییرات، سمت‌هایی که مشمول جابه‌جایی خواهند شد یا زمان اجرای آنها منتشر نکرده است.

منبع: رویترز