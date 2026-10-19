باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - سید احمد آوایی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اقدامات خصمانه رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران گفت: اشتباه بزرگ ترامپ این بود که ایران را به‌درستی نشناخت، اما اشتباه بزرگ‌تر او این است که نمی‌خواهد از اشتباهات خود درس بگیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم اظهار کرد: ترامپ در ابتدا حمله‌ای گسترده انجام داد، با این تصور که می‌تواند نظام جمهوری اسلامی را سرنگون کند، اما نتیجه برخلاف انتظار او بود. اکنون نیز نمی‌خواهد دست خالی از این میدان خارج شود.

در مذاکرات، همواره این امکان وجود داشت که طرفین با برداشتن گام‌هایی متقابل به توافقی دست یابند و مسائل را به مسیر مناسبی هدایت کنند، اما اتفاقاتی که رخ داد، این روند را با مشکلات جدی مواجه کرد.

نماینده مردم دزفول در مجلس یازدهم بیان کرد: صرف‌نظر از اینکه ترامپ در آن مقطع به‌دنبال چه بهانه‌ای بود، باید به واقعیت‌های منطقه توجه کنیم. پیش از این حملات، ایران با کشورهای همسایه خود روابطی داشت و مردم منطقه در کنار یکدیگر زندگی می‌کردند. حتی برخی اختلاف‌هایی که در گذشته میان ایران و بعضی کشورهای منطقه وجود داشت، تا حدودی کاهش یافته بود و روابط با کشورهایی مانند عربستان سعودی نیز در مسیر بهبود قرار داشت که متأسفانه، اتفاقات اخیر این شرایط را تغییر داد.

نماینده ادوار مجلس می‌گوید ایران نمی‌توانست مستقیماً کاخ سفید را هدف قرار دهد و اساساً چنین امکانی نیز در چارچوب توان موشکی آن مطرح نبود بنابراین، ایران به سراغ پایگاه‌هایی رفت که ایالات متحده در کشورهای منطقه مستقر کرده است. مسئله این است که ایران قصد حمله به کشورهای همسایه را نداشت، بلکه اهدافی را مورد حمله قرار داد که در ارتباط با حضور و منافع نظامی آمریکا در منطقه بودند لذا این دو موضوع را نباید با یکدیگر اشتباه گرفت.

آوایی گفت: اشتباه بزرگ‌تر ترامپ این است که نمی‌خواهد پیامدهای واقعی تهدیدهای خود را درک کند. بسیاری از افرادی که در اروپا و حتی در داخل آمریکا از دانش و تجربه نظامی برخوردارند، نسبت به پیامدهای چنین اقداماتی هشدار داده‌اند. بااین‌حال، متأسفانه برخی کشورهای همسایه ما نیز حاضر نیستند از این اتفاقات درس بگیرند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم تصریح کرد: اگر تصور می‌شود که آمریکا می‌تواند برای کشورهای منطقه امنیت پایدار برقرار کند، باید به واقعیت‌های موجود نگاه کرد. حضور نظامی آمریکا در منطقه، دست‌کم در شرایط کنونی، نتوانسته مانع بروز ناامنی و درگیری شود. امیدوارم کشورهای منطقه این واقعیت را درک کنند که اگر امروز برای بازنگری در سیاست‌های خود اقدام کنند، بهتر از آن است که فردا، پس از تحمل خسارت‌های بیشتر، به فکر تغییر بیفتند. این مسئله پیش از هر چیز به امنیت و منافع خود آن کشورها مربوط می‌شود.

نماینده مجلس یازدهم بیان کرد: اختلاف دیدگاه، امری طبیعی است؛ آنچه خطرناک است، تبدیل اختلاف به درگیری و تفرقه است.

نماینده مردم دزفول در مجلس یازدهم اظهار کرد: در اسلام هیچ‌گاه به این معنا نبوده است که همه مردم باید در تمام مسائل دیدگاه یکسانی داشته باشند. قرآن و تعالیم دینی، اختلاف نظر را به‌خودی‌خود نفی نمی‌کنند؛ آنچه مورد نهی قرار گرفته، نزاع، درگیری و اختلافاتی است که موجب سستی و از بین رفتن انسجام جامعه می‌شود.

نماینده ادوار مجلس می‌گوید ممکن است افراد، گروه‌ها یا جریان‌های سیاسی مختلف، دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشند. این موضوع به‌خودی‌خود اشکالی ندارد، اما اگر اختلاف‌ها به درگیری و تضعیف یکدیگر منجر شود، باید پرسید چه کسانی از این وضعیت سود می‌برند و در چنین شرایطی، برنده واقعی چه کسانی هستند؟؛ دشمنانی مانند آمریکا و اسرائیل و نیز افرادی که با منافع آنان همراهی می‌کنند و در خارج از کشور به فعالیت علیه ایران می‌پردازند بنابراین، باید مراقب باشیم که اختلاف‌های داخلی به ابزاری برای تحقق اهداف دیگران تبدیل نشود.

آوایی گفت: توصیه من به دوستان این است که تاریخ را با دقت بیشتری مطالعه کنند و از تجربه‌های گذشته درس بگیرند. در دوران جنگ ایران و عراق، کشور ما با جنگی گسترده روبه‌رو بود و بسیاری از قدرت‌های جهانی از طرف مقابل حمایت می‌کردند. امکانات نظامی ایران در آن زمان با امکانات امروز قابل مقایسه نبود، اما یکی از عوامل مهم ایستادگی ایران، انسجام مردم بود.

وی اضافه کرد: در آن دوران، با وجود حمایت گسترده قدرت‌های خارجی از رژیم بعث عراق، ایران توانست از تمامیت ارضی خود دفاع کند و اجازه ندهد بخش دیگری از خاک کشور از دست برود. این تجربه تاریخی نشان می‌دهد که وحدت ملی و همبستگی مردم تا چه اندازه می‌تواند در مواجهه با تهدیدهای خارجی اهمیت داشته باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم بیان کرد: امروز با وجود تفاوت‌های فراوان در شرایط سیاسی، نظامی و منطقه‌ای، نباید از اهمیت این عامل غافل شویم. هیچ کشوری نمی‌تواند صرفاً با اتکا به تجهیزات نظامی و بدون برخورداری از پشتوانه اجتماعی و انسجام داخلی در برابر همه تهدیدها ایستادگی کند. از این‌رو، توصیه من به همه دوستان این است که به اختلاف‌ها دامن نزنند. هر فردی که آگاهانه به تفرقه در جامعه دامن می‌زند، ممکن است ناخواسته در مسیری حرکت کند که به سود دشمنان ایران تمام شود حتی اگر خودش چنین قصدی نداشته باشد.

نماینده ادوار مجلس می‌گوید اگر افراد خود را پیرو رهبری می‌دانند، باید در عمل نیز به حفظ وحدت و جلوگیری از تفرقه پایبند باشند. نباید اجازه دهیم اختلاف‌نظرها به شکاف‌های عمیق اجتماعی تبدیل شوند.

نماینده مردم دزفول در مجلس یازدهم تاکید کرد: رمز عبور از بحران‌ها، حفظ انسجام ملی، تقویت همبستگی اجتماعی و پرهیز از اختلافات فرساینده است لذا امیدوارم دوستان عزیز ما از تجمعات مردمی و حضور مردم در خیابان‌ها سوءاستفاده نکنند و اجازه ندهند این حضور به ابزاری برای تشدید اختلافات تبدیل شود. همچنین شایسته نیست با شعارهای تفرقه‌انگیز علیه افراد و مسئولان کشور، فضای جامعه را ملتهب‌تر کنیم.

آوایی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به حفظ آرامش، تقویت همبستگی و پرهیز از دامن زدن به اختلافات نیاز داریم. باید به یاد داشته باشیم که در شرایط حساس، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، حفظ منافع ملی و جلوگیری از تبدیل اختلاف‌های داخلی به فرصتی برای دشمنان ایران است.