باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - نزاع و پرخاشگری در جامعه، حاصل مجموعه‌ای از عوامل فردی و ‏اجتماعی است؛ به گفته کارشناسان، ضعف در مدیریت خشم، کاهش آستانه تحمل، ‏فقر، نابرابری و ناکامی‌های اجتماعی از مهم‌ترین زمینه‌های بروز خشونت هستند. ‏

بنابراین، افزایش تنش‌های اجتماعی و تبدیل اختلافات روزمره به مشاجره، نزاع و ‏گاه خشونت، پدیده‌ای چندعاملی است که نمی‌توان آن را صرفاً به خشم یا ‏ویژگی‌های فردی نسبت داد. فشار‌های اقتصادی و اجتماعی، فقر و نابرابری، ‏کاهش آستانه تحمل، ضعف مهارت‌های ارتباطی و حل تعارض، الگو‌های رفتاری ‏خانواده، مصرف مواد و حتی نوع محتوای منتشرشده در فضای مجازی، هر یک ‏می‌توانند در شکل‌گیری و تشدید رفتار‌های پرخاشگرانه نقش داشته باشند‎. ‎

در این میان، پیشگیری از خشونت نیازمند نگاهی فراتر از برخورد پس از وقوع ‏حادثه است؛ رویکردی که همزمان بر آموزش مهارت‌های کنترل خشم و ‏تاب‌آوری، تقویت گفت‌و‌گو و میانجی‌گری، کاهش عوامل اجتماعی تنش‌زا و ‏مسئولیت‌پذیری خانواده، مدرسه، رسانه و نهاد‌های اجتماعی تأکید داشته باشد‎. ‎

فقر، تبعیض و ناکامی؛ زمینه‌های اجتماعی پرخاشگری

مردوخ روحانی، عضو هیئت علمی گروه تحلیل و سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه ‏کردستان، با اشاره به عوامل اجتماعی مؤثر بر افزایش تنش و پرخاشگری اظهار ‏کرد: از منظر جامعه‌شناسی نمی‌توان به صورت قطعی گفت یک عامل نسبت به ‏عوامل دیگر تأثیر بیشتری دارد، مگر اینکه در قالب تحقیقات میدانی، میزان تأثیر ‏هر یک از عوامل به صورت مشخص بررسی شود‎. ‎

وی افزود: در جامعه‌ای که افراد برای رسیدن به اهداف و خواسته‌های خود با ‏ناکامی مواجه می‌شوند، شاهد فقر، تبعیض و نابرابری هستند و بسیاری از مردم ‏در تأمین نیاز‌های اساسی خود با مشکل مواجه‌اند، زمینه برای بروز تنش و ‏پرخاشگری افزایش پیدا می‌کند‎. ‎

روحانی ادامه داد: عوامل فردی و روان‌شناختی نیز در بروز پرخاشگری مؤثر ‏هستند، اما از منظر اجتماعی، فقر، تبعیض، نابرابری و ناکامی افراد در دستیابی ‏به خواسته‌ها و اهدافشان اهمیت ویژه‌ای دارد‎. ‎

کاهش آستانه تحمل در سایه فشار‌های اجتماعی

این تحلیلگرسیاستگذاری اجتماعی با اشاره به کاهش تحمل اجتماعی گفت: بر ‏اساس تجربه زیسته و برخی آمار‌های مربوط به درگیری‌های شهری، تنش‌های ‏اجتماعی، خشونت‌های خانگی و قتل‌ها، می‌توان گفت میزان تحمل اجتماعی در ‏سال‌های اخیر کاهش یافته است‎. ‎

وی تصریح کرد: عوامل اقتصادی و اجتماعی به صورت متقابل بر یکدیگر اثر ‏می‌گذارند و اگر در حوزه اقتصادی مشکلی ایجاد شود، آثار آن می‌تواند در مسائل ‏اجتماعی نمایان شود و برعکس، مسائل اجتماعی نیز می‌توانند پیامد‌های اقتصادی ‏داشته باشند‎. ‎

روحانی درباره تبدیل اختلافات کوچک به نزاع نیز گفت: بسیاری از نزاع‌ها در ‏واقع یک مسئله کوچک و مربوط به همان لحظه نیستند، بلکه باید پدیده‌های ‏اجتماعی را به صورت فرآیندی مورد بررسی قرار داد‎. ‎

وی افزود: در بسیاری از موارد، پیش از یک درگیری، خاطرات، مشکلات و ‏اختلافات حل‌نشده‌ای از گذشته وجود دارد و یک اتفاق کوچک می‌تواند مانند ‏جرقه‌ای، مجموعه این فشار‌ها را فعال کند‎. ‎

خانواده؛ نخستین مرحله اجتماعی شدن

عضو هیئت علمی گروه تحلیل و سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه کردستان خانواده ‏را نخستین نهاد اجتماعی مؤثر بر رفتار افراد دانست و اظهار کرد: انسان پیش از ‏هر نهاد دیگری، در خانواده با جامعه، فرهنگ، منش و شیوه تعامل اجتماعی آشنا ‏می‌شود و پس از آن مدرسه نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کند‎. ‎

روحانی تأکید کرد: رفتار والدین بسیار بیشتر از توصیه‌های کلامی بر فرزندان ‏اثر می‌گذارد. اگر والدین به فرزند خود توصیه کنند که آرام و صبور باشد، اما ‏خودشان دائماً درگیر تنش و درگیری باشند، گفتار آنها تأثیر چندانی نخواهد داشت ‏و آنچه برای کودک الگوساز است، رفتار والدین و محیطی است که در آن زندگی ‏می‌کند‎. ‎

وی افزود: رفتار‌های پرخاشگرانه می‌توانند از فردی به فرد دیگر و از والدین به ‏فرزندان منتقل شوند و در بعد فرهنگی نیز از نسلی به نسل دیگر انتقال پیدا کنند‎. ‎

از فضای مجازی تا خیابان؛ وقتی اختلافات به منصحه ظهور می‌رسد

روحانی با اشاره به نقش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی گفت: نسل‌های متولد ‏دهه‌های ۸۰ و ۹۰ شمسی و پس از آن، ارتباط بسیار بیشتری با رسانه‌ها، اینترنت ‏و شبکه‌های اجتماعی نسبت به نسل‌های پیش از خود دارند و محتوای تولیدشده در ‏این فضا می‌تواند بر رفتار و نگرش آنها تأثیربیشتری بگذارد‎. ‎

وی افزود: فیلم‌های خشن، بازی‌های رایانه‌ای و محتوای خشونت‌آمیز شبکه‌های ‏اجتماعی می‌توانند بر کودکان و نوجوانان، که در سنین تأثیرپذیری قرار دارند، ‏اثرگذار باشند‎. ‎

خشونت فقط ضرب و جرح نیست

این تحلیلگرسیاستگذاری اجتماعی ‏ با بیان اینکه خشونت اشکال مختلفی دارد، ‏گفت: خشونت فیزیکی، روانی، نمادین، ساختاری، سیاسی، اقتصادی، جنسی و ‏فرهنگی از جمله انواع خشونت هستند‎. ‎

وی اظهار کرد: خشونت نمادین زمانی رخ می‌دهد که معیار‌ها و ارزش‌های ‏فرهنگی یک گروه بر گروه دیگر تحمیل شود و فقر، تبعیض و نابرابری نیز در ‏چارچوب خشونت ساختاری قابل بررسی است‎. ‎

روحانی خاطرنشان کرد: از منظر اجتماعی، خشونت نمادین، ساختاری و ‏فرهنگی اهمیت ویژه‌ای دارند و تقویت تساهل، مدارا، احترام به تفاوت‌ها و ‏گفت‌و‌گو میان گروه‌های مختلف می‌تواند در کاهش خشونت مؤثر باشد‎. ‎

وی تأکید کرد: هر اندازه فقر و نابرابری کاهش پیدا کند و زمینه‌های تبعیض و ‏نفرت‌پراکنی در جامعه کمتر شود، زمینه‌های اجتماعی بروز خشونت نیز کاهش ‏خواهد یافت‎. ‎

مدیریت خشم و کنترل هیجان، کلید پیشگیری از نزاع‌های خیابانی است

در ادامه، رستمی، کارشناس معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کردستان ‏، با تأکید بر نقش خشم و پرخاشگری در شکل‌گیری نزاع‌های خیابانی گفت: ‏بسیاری از درگیری‌ها از یک اختلاف یا مشاجره ساده آغاز می‌شوند، اما ضعف ‏در کنترل هیجان و تشدید عوامل فردی و محیطی، آنها را به درگیری‌های فیزیکی ‏تبدیل می‌کند‎. ‎

وی اظهار کرد: از نگاه پلیس و کارشناسان علوم جنایی و جرم‌شناسی، خشم و ‏پرخاشگری نه‌تنها یکی از عوامل مؤثر در وقوع نزاع‌ها، بلکه در بسیاری از ‏موارد از اصلی‌ترین محرک‌های پیش‌برنده درگیری‌های فیزیکی به شمار می‌رود‎. ‎

رستمی افزود: بررسی بسیاری از نزاع‌های خیابانی و خانوادگی نشان می‌دهد که ‏در لایه‌های زیرین این حوادث، عواملی همچون مدیریت ضعیف خشم، کاهش ‏آستانه تحمل، تکانشگری و ناتوانی در حل مسالمت‌آمیز تعارضات وجود دارد‎. ‎

نزاع‌ها اغلب از یک اختلاف کوچک آغاز می‌شوند

کارشناس معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کردستان گفت: یک مشاجره ‏لفظی، سوءتفاهم، رفتار تحقیرآمیز، اختلاف جزئی یا حتی کری‌خوانی می‌تواند ‏نقطه آغاز یک درگیری باشد، اما زمانی که فرد نتواند هیجان خود را کنترل کند و ‏عوامل محیطی و شخصی نیز به آن افزوده شود، احتمال تبدیل اختلاف لفظی به ‏درگیری فیزیکی افزایش می‌یابد‎. ‎

وی کاهش آستانه تحمل در نتیجه فشار‌ها و استرس‌های اجتماعی و اقتصادی را از ‏جمله عوامل مهم در شکل‌گیری نزاع‌های خیابانی دانست و گفت: مدیریت ناکارآمد ‏خشم و پرخاشگری نیز در این میان نقش قابل توجهی دارد‎. ‎

مواد مخدر و تشدید رفتار‌های خشونت‌آمیز

رستمی با اشاره به نقش مصرف برخی مواد در تشدید رفتار‌های خشونت‌آمیز ‏اظهار کرد: برخی مواد، به‌ویژه مواد محرک، می‌توانند تحریک‌پذیری، بی‌قراری ‏و رفتار‌های پرخاشگرانه را افزایش دهند و قدرت تصمیم‌گیری و ارزیابی ‏پیامد‌های رفتار را کاهش دهند‎. ‎

وی افزود: اختلال در قضاوت و استدلال، برداشت نادرست از رفتار دیگران، ‏افزایش بدبینی و در مواردی بروز توهم و پارانویا می‌تواند فرد را در شرایطی ‏قرار دهد که یک موقعیت عادی را تهدید تلقی کرده و واکنشی شدید و خشونت‌آمیز ‏نشان دهد‎. ‎

آموزش و میانجی‌گری؛ دو محور مهم پیشگیری

رستمی با اشاره به برنامه‌های پیشگیرانه پلیس گفت: آموزش مهارت‌های مدیریت ‏خشم، تاب‌آوری و حل تعارض در مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد و محلات هدف از ‏جمله اقداماتی است که با هدف ارتقای توانایی افراد در کنترل هیجانات و ‏جلوگیری از تبدیل اختلافات به نزاع دنبال می‌شود‎. ‎

وی بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و اجتماعی استان را نیز مورد تأکید قرار داد ‏و گفت: در استان کردستان، ریش‌سفیدان، معتمدان محلی و ائمه جمعه از جایگاه ‏مهمی برخوردارند و پلیس تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت «شورای معتمدین ‏پلیس»، اختلافات را پیش از آنکه به نزاع خیابانی یا حوادث ناگوار منجر شود، از ‏طریق صلح و سازش مدیریت کند‎. ‎

رستمی افزود: ارائه مشاوره در مراکز مشاوره «آرامش» مستقر در کلانتری‌ها، ‏برگزاری دوره‌های مهارت‌های زندگی و کنترل خشم و همچنین تولید محتوای ‏رسانه‌ای و آموزشی از دیگر اقدامات معاونت اجتماعی پلیس در این زمینه است‎. ‎

هنگام مشاهده نزاع چه کنیم؟

کارشناس معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کردستان ‏ با توصیه به ‏شهروندان برای پرهیز از ورود مستقیم به درگیری‌های فیزیکی گفت: شهروندان ‏نباید برای جدا کردن افراد درگیر، خود را در معرض خطر قرار دهند؛ زیرا ‏احتمال وجود سلاح سرد یا اشیای خطرناک و همچنین تغییر جهت ناگهانی ‏خشونت به سمت افراد مداخله‌کننده وجود دارد‎. ‎

رستمی ادامه داد: بهترین اقدام، حفظ فاصله ایمن و تماس فوری با پلیس از طریق ‏شماره ۱۱۰ است. شهروندان باید تا حد امکان اطلاعاتی مانند محل دقیق درگیری، ‏تعداد افراد، وجود یا نبود سلاح و مشخصات خودرو‌های مرتبط با حادثه را در ‏اختیار پلیس قرار دهند‎. ‎

وی همچنین از شهروندان خواست برای فیلم‌برداری از صحنه نزاع به افراد ‏درگیر نزدیک نشوند و امنیت خود را در اولویت قرار دهند‎. ‎

‏ «‏توقف، فاصله و تخلیه»؛ سه گام برای کنترل خشم ‏

رستمی برای مدیریت خشم در لحظه، «توقف، فاصله و تخلیه» را سه گام مؤثر ‏عنوان کرد و گفت: فرد به محض مشاهده نشانه‌های افزایش خشم مانند تپش قلب و ‏برانگیختگی شدید، باید واکنش فوری خود را متوقف کند‎. ‎

وی افزود: مرحله دوم، فاصله گرفتن از منبع خشم است؛ حتی چند دقیقه دور شدن ‏از موقعیت می‌تواند فرصت لازم برای کاهش هیجان و بازگشت قدرت ‏تصمیم‌گیری منطقی را فراهم کند‎. ‎

کارشناس معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کردستان ‏ ادامه داد: در ‏مرحله سوم، فرد می‌تواند با تنفس آرام و کنترل‌شده به کاهش برانگیختگی جسمی ‏و روانی خود کمک کند و پس از فروکش کردن هیجان درباره ادامه گفت‌و‌گو یا ‏حل اختلاف تصمیم بگیرد‎. ‎

رستمی در پایان تأکید کرد:یک لحظه خشم می‌تواند تمام آینده انسان را تحت تأثیر ‏قرار دهد؛ اما یک لحظه مکث می‌تواند از یک حادثه جبران‌ناپذیر جلوگیری کند‎. ‎

پیشگیری از خشونت، مسئولیتی فراتر از پلیس

آنچه از مجموع دیدگاه‌های جامعه‌شناختی و انتظامی می‌توان دریافت این است که ‏نزاع و خشونت معمولاً محصول یک لحظه یا یک عامل منفرد نیست، بلکه نتیجه ‏انباشته‌شدن مجموعه‌ای از فشارها، ناکامی‌ها، تعارضات حل‌نشده و ضعف ‏مهارت‌های کنترل هیجان است که ممکن است در یک لحظه به شکل رفتار ‏خشونت‌آمیز بروز کند‎. ‎

از این رو، کاهش نزاع‌های اجتماعی صرفاً با برخورد انتظامی پس از وقوع ‏حادثه محقق نمی‌شود و پیشگیری باید از خانواده و مدرسه آغاز شود و در کنار ‏آن، آموزش مهارت‌های زندگی، مدیریت خشم، افزایش تاب‌آوری، تقویت فرهنگ ‏گفت‌و‌گو، استفاده از ظرفیت معتمدان و ریش‌سفیدان و توجه به عوامل اقتصادی و ‏اجتماعی مؤثر بر کاهش تنش در دستور کار قرار گیرد‎. ‎

جامعه‌ای که در آن افراد بتوانند اختلافات خود را پیش از رسیدن به مرحله ‏خشونت از مسیر گفت‌و‌گو، مدارا و میانجی‌گری حل کنند، هزینه‌های انسانی و ‏اجتماعی کمتری متحمل خواهد شد‎. ‎