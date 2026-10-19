رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با تأکید بر ضرورت خدمت‌رسانی هرچه بهتر به مراجعین در مراکز پزشکی قانونی، خواستار راه‌اندازی هرچه سریع‌تر نرم‌افزار تخصصی و ورود آن به چرخه خدمت‌رسانی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  به نقل از سازمان پزشکی قانونی کشور، عباس مسجدی روز یکشنبه ۲۶ مهر ماه در جلسه بررسی اتوماسیون تخصصی سازمان که با حضور محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، برگزار شد، گفت: به منظور ارائه خدمات بهتر و سهل‌تر به مراجعین و تکریم ارباب رجوع، راه‌اندازی حتی یک روز سریع‌تر نرم‌افزار تخصصی، از اولویت‌های سازمان پزشکی قانونی کشور است و این موضوع باید در دستور کار عوامل اجرایی قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه تقویت بخش انفورماتیک سازمان و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز، از ملزومات راه‌اندازی نرم‌افزار تخصصی است، تصریح کرد: بخش انفورماتیک در حوزه نیروی انسانی متخصص با مشکلاتی مواجه است که لازم است نسبت به بکارگیری نیرو‌های متخصص در این بخش و راه‌اندازی و نگهداشت این نرم‌افزار مهم، برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد.

مسجدی همچنین برگزاری جلسات توجیهی با مدیران کل و احصاء مشکلات و موانع در مسیر نهایی شدن نرم‌افزار تخصصی را ضروری دانست و اظهار داشت: در حال حاضر مردم و مراجعین عزیز در دریافت برخی خدمات سازمان با مشکلاتی مواجه هستند؛ اما با راه‌اندازی و رونمایی از این نرم افزار، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود مرتفع می‌شود و مردم برکات و شیرینی نرم‌افزار جدید را احساس خواهند کرد.

گفتنی است اقدامات اجرایی برای راه‌اندازی سامانه اتوماسیون تخصصی سازمان (مکتا)، از سال گذشته و در چهار حوزه تخصصی معاینات، کمیسیون، تشریح و آزمایشگاه به صورت همزمان در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور آغاز شده و در حال حاضر این سامانه در ۱۶ استان به صورت پایلوت در حال اجرا و گذراندن مراحل تست و ارزیابی است.

بر اساس این گزارش، مهم‌ترین هدف از ایجاد این سامانه در کنار تسهیل خدمت‌رسانی به مردم و جلوگیری از اطاله دادرسی در ارائه خدمات، ثبت و تشکیل الکترونیک پرونده‌ها و تبدیل نتایج و نظرات کارشناسی به داده‌های ساختارمند و قابل تبادل در سطح سیستم‌های اشتراکی بین سازمان‌ها است.

همچنین در این سامانه به منظور تسریع رسیدگی‌ها و تسهیل پرداخت تعرفه‌ها، بحث مدیریت اداری و مالی مورد توجه قرار گرفته؛ ضمن آنکه با توجه به نوع خدمات سازمان و حاکمیتی بودن آن، موضوع امنیت داده‌ها و گمنام‌سازی اطلاعات هویتی در راستای صیانت از افراد و شکل‌گیری بهتر زنجیره حفاظت و کنترل در دستور کار بوده‌است.

یادآور می‌شود با مشارکت و در عین حال صبوری همکاران سازمان که کاربران اصلی این نرم‌افزار هستند، بهره‌برداران خارج سازمان و همچنین مردم و مراجعین عزیز، ضمن انعکاس نواقص موجود در سامانه، برنامه‌ریزی لازم برای برطرف شدن آنها و راه‌اندازی سراسری نرم‌افزار تخصصی سازمان به منظور ارائه خدمت بهتر به مردم فراهم خواهد شد.

برچسب ها: پزشکی قانونی ، قوه قضاییه
خبرهای مرتبط
اعدام ۲ نفر از عوامل اصلی شهادت ۴ مأمور پلیس در اصفهان
مرگ ۸۳۰ نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در سال گذشته
آخرین وضعیت چند پرونده قضایی؛ از شهید آرمان علی‌وردی تا «با ضیا» و ماراتن تهران
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
فعالیت در عرصه فرهنگی و رسانه‌ای برای مقابله با جنگ ترکیبی و شناختی دشمن مصداق جهاد کبیر است
آخرین اخبار
فعالیت در عرصه فرهنگی و رسانه‌ای برای مقابله با جنگ ترکیبی و شناختی دشمن مصداق جهاد کبیر است
ضرورت استقرار نظام مدیریت هماهنگ و یکپارچه فرایند محور در بنیاد شهید
قتل خانوادگی در شهرک غرب تهران
محسنی اژه‌ای: تبعیض و رانت‌خواری مردم را آزرده می‌کند
هیچ مرجعی جز شورای عالی امنیت ملی حق اعلام زمان انتخابات شورا‌ها را ندارد
معرفی دو ملک در منطقه ۱۱ برای بررسی ظرفیت تأمین مسکن
دستگیری متهم کلاهبرداری ۵۸ هزار یوانی با وعده واردات کالا از چین در تهران
تبریک فرمانده انتظامی برای قهرمانی تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی امید ایران در رقابت‌های جهانی
تحریم‌های اقتصادی و پیامد ناشی از آن بر بیماران و گروه‌های آسیب‌پذیر مصداق جدی نقض حقوق بشر است
مادری که سه فرزندش شهید شدند؛ زینب هنوز برای کودکان دیگر مادری می‌کند
احتکار ۲۶۵ تن برنج و روغن به ارزش بیش از ۵۲ میلیارد تومان
تمهیدات سازمان حج و زیارت برای زیارت عتبات عالیات در ایام فاطمیه
خبر خوب تامین اجتماعی برای کارفرمایان
تقویت حمایت‌های اقتصادی از زنان سرپرست خانوار
مرمت درها و پنجره‌های تئاتر شهر پس از ۲۰ سال؛ پایان عملیات تا دو هفته آینده
ضرورت راه‌اندازی نرم‌افزار تخصصی پزشکی قانونی
نخستین ضمانت الکترونیک در زندان تهران بزرگ صادر شد
پیام تبریک اژه‌ای در پی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال
دلم حتی برای غرزدن‌های مادرم هم تنگ شده
چه کسانی و چگونه باید ادعای مالکیت خود را در سامانه ثبت ادعا درج کنند؟