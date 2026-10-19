باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سازمان پزشکی قانونی کشور، عباس مسجدی روز یکشنبه ۲۶ مهر ماه در جلسه بررسی اتوماسیون تخصصی سازمان که با حضور محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، برگزار شد، گفت: به منظور ارائه خدمات بهتر و سهل‌تر به مراجعین و تکریم ارباب رجوع، راه‌اندازی حتی یک روز سریع‌تر نرم‌افزار تخصصی، از اولویت‌های سازمان پزشکی قانونی کشور است و این موضوع باید در دستور کار عوامل اجرایی قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه تقویت بخش انفورماتیک سازمان و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز، از ملزومات راه‌اندازی نرم‌افزار تخصصی است، تصریح کرد: بخش انفورماتیک در حوزه نیروی انسانی متخصص با مشکلاتی مواجه است که لازم است نسبت به بکارگیری نیرو‌های متخصص در این بخش و راه‌اندازی و نگهداشت این نرم‌افزار مهم، برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد.

مسجدی همچنین برگزاری جلسات توجیهی با مدیران کل و احصاء مشکلات و موانع در مسیر نهایی شدن نرم‌افزار تخصصی را ضروری دانست و اظهار داشت: در حال حاضر مردم و مراجعین عزیز در دریافت برخی خدمات سازمان با مشکلاتی مواجه هستند؛ اما با راه‌اندازی و رونمایی از این نرم افزار، بخش قابل توجهی از مشکلات موجود مرتفع می‌شود و مردم برکات و شیرینی نرم‌افزار جدید را احساس خواهند کرد.

گفتنی است اقدامات اجرایی برای راه‌اندازی سامانه اتوماسیون تخصصی سازمان (مکتا)، از سال گذشته و در چهار حوزه تخصصی معاینات، کمیسیون، تشریح و آزمایشگاه به صورت همزمان در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور آغاز شده و در حال حاضر این سامانه در ۱۶ استان به صورت پایلوت در حال اجرا و گذراندن مراحل تست و ارزیابی است.

بر اساس این گزارش، مهم‌ترین هدف از ایجاد این سامانه در کنار تسهیل خدمت‌رسانی به مردم و جلوگیری از اطاله دادرسی در ارائه خدمات، ثبت و تشکیل الکترونیک پرونده‌ها و تبدیل نتایج و نظرات کارشناسی به داده‌های ساختارمند و قابل تبادل در سطح سیستم‌های اشتراکی بین سازمان‌ها است.

همچنین در این سامانه به منظور تسریع رسیدگی‌ها و تسهیل پرداخت تعرفه‌ها، بحث مدیریت اداری و مالی مورد توجه قرار گرفته؛ ضمن آنکه با توجه به نوع خدمات سازمان و حاکمیتی بودن آن، موضوع امنیت داده‌ها و گمنام‌سازی اطلاعات هویتی در راستای صیانت از افراد و شکل‌گیری بهتر زنجیره حفاظت و کنترل در دستور کار بوده‌است.

یادآور می‌شود با مشارکت و در عین حال صبوری همکاران سازمان که کاربران اصلی این نرم‌افزار هستند، بهره‌برداران خارج سازمان و همچنین مردم و مراجعین عزیز، ضمن انعکاس نواقص موجود در سامانه، برنامه‌ریزی لازم برای برطرف شدن آنها و راه‌اندازی سراسری نرم‌افزار تخصصی سازمان به منظور ارائه خدمت بهتر به مردم فراهم خواهد شد.