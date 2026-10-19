معاون فنی و اجرایی شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران از تداوم عملیات مرمت نمای درها و پنجره های واجد ارزش فرهنگی مجموعه تئاتر شهر پس از ۲۰ سال از سوی این شرکت تا دو هفته آینده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران، مسعود رشید با اعلام این خبر افزود: در قالب این اقدام که با هدف صیانت از اصالت معماری این بنای فاخر فرهنگی و به درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نظارت میراث فرهنگی در حال انجام است، درها، پنجره‌ها و تزئینات آسیب‌دیده این مجموعه با رعایت ملاحظات تاریخی و با گذشت بیش از دو دهه از عمر آن در حال مرمت و بازسازی است.

وی به وضعیت نامناسب درها، پنجره ها و سرقت برخی نقوش در روی درها، از پیگیری برای احیا و دوام بخشی و زیبایی بصری این تاسیسات خبر داد و افزود: با توجه به آسیب‌های واردشده به نمای این مجموعه و ضرورت حفاظت از اصالت معماری آن، بازدیدهای کارشناسی متعددی در ماه‌های گذشته انجام شد و عملیات مرمت در دستور کار قرار گرفت.

وی با تأکید بر ارزش تاریخی و معماری مجموعه تئاتر شهر افزود: این مجموعه، بنایی ارزشمند و فاخر در عرصه فرهنگ و هنر کشور است و در جریان عملیات مرمت، حفظ اصالت بنا و صیانت از ویژگی‌های معماری آن در اولویت قرار دارد. از همین رو، اقدامات اجرایی با توجه به مشخصات و الگوی اولیه بنا و با رعایت ملاحظات حفاظتی در حال انجام است.

معاون فنی و اجرایی شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران ادامه داد: در جریان بررسی‌ها، آسیب‌های جدی به برخی درها و اجزای مرتبط با آن‌ها مشاهده شد. همچنین برخی رویه‌ها و تزئینات در اثر آسیب‌دیدگی و سرقت دچار خسارت شده بودند که اقدامات لازم برای جایگزینی اجزای آسیب‌دیده و مرمت و بازسازی کامل آن‌ها انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات، صرفاً ترمیم ظاهری نیست، بلکه تلاش شده است اجزای آسیب‌دیده با توجه به ویژگی‌های معماری بنا و ضرورت حفظ ارزش‌های تاریخی آن بازسازی شوند.

رشید در ادامه، حفاظت و نگهداری از این بنای فرهنگی را با توجه به موقعیت مکانی آن دارای اهمیت ویژه دانست و اظهار کرد: قرارگیری تئاتر شهر در محدوده پارک دانشجو و مواجهه با آسیب‌های اجتماعی و موارد وندالیسم، حفاظت مستمر از این مجموعه را با چالش‌هایی همراه کرده است.

معاون فنی و اجرایی شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران افزود: آسیب‌های واردشده به نمای بنا و نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی اهالی فرهنگ و هنر، ضرورت رسیدگی به وضعیت این مجموعه را دوچندان کرده است؛ از این رو، مرمت و بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده با هدف ارتقای وضعیت ظاهری، حفظ اصالت معماری و صیانت از این سرمایه ارزشمند فرهنگی دنبال می‌شود.

رشید در پایان تأکید کرد: مجموعه تئاتر شهر بخشی از هویت فرهنگی و هنری پایتخت است و تلاش مجموعه اجرایی بر این است که عملیات مرمت با رعایت اصول فنی و ملاحظات تاریخی انجام شود تا این بنای فاخر برای استفاده هنرمندان و علاقه‌مندان فرهنگ و هنر، در شرایط مناسب‌تری حفظ و نگهداری شود.