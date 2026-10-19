نماینده مردم یزد در مجلس، با انتقاد از هزینه‌های سرسام‌آور دندانپزشکی، تعلل وزارت بهداشت در اجرای قانون بهداشتکاران دهان و دندان را غیرقابل‌قبول دانست و بر پیگیری قانونی اجرای این قانون تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از وضعیت دسترسی مردم به خدمات سلامت دهان و دندان اظهار داشت: «رشته دندانپزشکی متأسفانه به حوزه‌ای بسیار پردرآمد با هزینه‌های سرسام‌آور تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که تعرفه تخصص‌های مختلف، از یک ترمیم ساده گرفته تا درمان‌های پیچیده‌تر، ارقام بسیار بالایی را به خانواده‌ها تحمیل می‌کند و در کنار آن، مواد مصرفی مورد استفاده نیز کیفیت مناسب و متناسب با این هزینه‌ها را ندارد.

وی گفت: امروز معیشت مردم با دشواری روبه‌روست و هزینه‌های گزاف دندانپزشکی سبب شده این خدمات عملاً از اولویت‌های نخست سبد هزینه‌کرد خانوار خارج شود و مردم کمتر به سمت درمان بروند. این در حالی است که در بسیاری از موارد، انجام یک ترمیم کوچک و بهنگام می‌توانست جلوی نابودی و کشیده شدن دندان را بگیرد؛ آسیبی که تبعات آن در مناطق کم‌برخوردار و محروم به‌مراتب حادتر و ملموس‌تر است.

جوکار ادامه داد: وظیفه ما این است که خدمات دندانپزشکی را چه در سطح بهداشت و پیشگیری و چه در بخش درمان، با هزینه بسیار کمتری در اختیار مردم بگذاریم. اجرای دقیق قانون بهداشتکاران دهان و دندان دقیقاً در راستای همین هدف است و می‌تواند با کاهش هزینه‌ها، گره بسیاری از مشکلات اولیه دهان و دندان جامعه را باز کند. بنابراین، معطل ماندن اجرای این قانون توسط وزارت بهداشت اقدامی کاملاً اشتباه است و ما پیگیری اجرای احکام صادرشده از سوی دیوان عدالت اداری در قبال مسئولان این وزارتخانه را حق قانونی و وظیفه خود می‌دانیم.

علاوه بر این، وزارت بهداشت حتی از فراهم کردن حداقل امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای گروه‌های جهادی که داوطلبانه و برای خدمت به مناطق محروم پای کار آمده‌اند دریغ می‌کند و این نیروهای داوطلب را نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.
مجلس شورای اسلامی از تمامی ابزارهای نظارتی و قانونی خود برای پایان دادن به این تعلل و اجرای کامل قانون بهداشتکاران دهان و دندان استفاده خواهد کرد.»

برچسب ها: دندانپزشکی ، بهداشت و درمان
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