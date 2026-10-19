رهبر انقلاب اسلامی، در پیامی قهرمانی و افتخارآفرینی تیم امید کشتی آزاد در مسابقات جهانی آمریکا را تبریک گفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی، در پیامی قهرمانی و افتخارآفرینی تیم امید کشتی آزاد در مسابقات جهانی آمریکا را به مدیران، مربیان، کشتی‌گیران غیور تیم و ملت بزرگ ایران به‌خصوص نسل جوان قهرمان میهن تبریک گفتند.

بسم الله الرّحمن الرّحیم

قهرمانی تیم ملی زیر بیست و سه سال کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جهانی، دل ملت بزرگ و قدرشناس ایران را لبریز از شادی و افتخار کرد.

این موفقیت که با کسب ۹ مدال رنگارنگ همراه بود همچون قهرمانی اخیر تیم امید کشتی فرنگی نتیجۀ برنامه‌ریزی، مدیریت و تلاش بی‌وقفهٔ مدیران، مربیان فداکار، و جوانان قدرتمند و غیور کشور است.

به این عزیزان به‌خصوص نسل جوان قهرمان میهن و ملت سرافراز ایران تبریک می‌گویم.

سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای

۲۷/مهر/۱۴۰۵