رهبر انقلاب اسلامی، در پیامی قهرمانی و افتخارآفرینی تیم امید کشتی آزاد در مسابقات جهانی آمریکا را تبریک گفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی، در پیامی قهرمانی و افتخارآفرینی تیم امید کشتی آزاد در مسابقات جهانی آمریکا را به مدیران، مربیان، کشتی‌گیران غیور تیم و ملت بزرگ ایران به‌خصوص نسل جوان قهرمان میهن تبریک گفتند. 

بسم الله الرّحمن الرّحیم

قهرمانی تیم ملی زیر بیست و سه سال کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جهانی، دل ملت بزرگ و قدرشناس ایران را لبریز از شادی و افتخار کرد. 

این موفقیت که با کسب ۹ مدال رنگارنگ همراه بود همچون قهرمانی اخیر تیم امید کشتی فرنگی نتیجۀ برنامه‌ریزی، مدیریت و تلاش بی‌وقفهٔ مدیران، مربیان فداکار، و جوانان قدرتمند و غیور کشور است. 

به این عزیزان به‌خصوص نسل جوان قهرمان میهن و ملت سرافراز ایران تبریک می‌گویم.

سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای

۲۷/مهر/۱۴۰۵

برچسب ها: حضرت آیت الله خامنه‌ای ، رهبر انقلاب ، پیام تبریک ، قهرمانی تیم کشتی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
India
عبدالله
۱۸:۳۱ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
جالبه فیکهای سگیونیست چون صاحب اینترنت وفضای مجازی هستند دیس لایک می دهند چقدر هم دقیق ولی مردم وطن پرست ایران شما را می شناسند
ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست
ارز خود می بری و زحمت ما میداری
۱
۱
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Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۵:۲۴ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
الحمدالله صالح بعد صالح....
۹
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۴ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
جانم حضرت امام خامنه ای دامت برکاته و سربازان پهلوان کشتی آزاد و فرنگی. زنده و پاینده باد ایران اسلامی
۱۱
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۸ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
جان فدای شما هستیم ان شاءالله سلامت باشید
۱۱
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۴ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
خدا حفظتون کنه آقا سید مجتبی رهبر عزیزم
درود بر ورزشکاران و کشتیگیران پر افتخار ایران عزیز
۱۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۳ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
قربون رهبر عزیزم برم الهی درد به جونم
۹
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۹ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
جانم فدایت رهبر عزیزم . خداوند شما رو برای ایران عزیز حفظ کند . خداوند رحمت کند شهید امت اسلام امام خامنه ای
۱۵
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
غلامعلی کولیوند
۱۲:۴۱ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
بنام خدا درود و سلام بر ولی فقیه ورهبر عزیز انقلاب که با پیام خود به جوانان و ورزشکاران دلگرمی میدهند و باعث روحیه میشوند من به نوبه خود افتخار میکنم چنین رهبر وجانشین آقا عج بخوبی جامعه اسلامی و مردم مسلمان ایران و جهان را هدایت می‌کنندمرگ بر آمریکا شیطان صفت و بچه کش و اسراییل غاصب و مادر شیطان انگلیس خداوند همه این فاسدان ومفسدین را نابود کند زنده باد ایران اسلامی مرده باد کشور شیطان پرست ودورو غربی باتشکر
۱۶
۱۸
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