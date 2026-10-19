باشگاه خبرنگاران جوان - بهروز محمدی اظهار داشت: ۶۷ درصد از ذخایر سد‌های استان خالی است و برای جبران آن، ضمن جلوگیری از مصرف بی رویه آب، سیلاب‌های احتمالی نیز در پشت سد‌های استان ذخیره می‌شود.

او با اشاره به میزان بارش در استان افزود: از آغاز فصل آبی که حدود ۲۰ روز از آن می‌گذرد، به طور میانگین ۲۷ میلی متر در استان بارش ثبت شده که نسبت به بلندمدت ۶۴ درصد افزایش نشان می‌دهد و این وضعیت نویدبخش سال آبی پربارش در استان است.

محمدی گفت: تکمیل شبکه‌های آبیاری و زهکشی با هدف افزایش بهره‌وری آب، کاهش هدررفت و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در بخش کشاورزی دنبال می‌شود و تلاش می‌کنیم منابع آب موجود با بهره‌وری بیشتری در اختیار بهره‌برداران قرار گیرد.

او افزود: یکی از برنامه‌های مهم شرکت آب منطقه‌ای، استفاده از ظرفیت سد عمارت برای تامین آب مناطق شمالی استان است که برای آبرسانی به ۱۱ شهر و ۶۸۳ روستا، تأمین سالانه ۳۱ میلیون مترمکعب آب پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل در ادامه تاکید کرد: مدیریت منابع آب تنها به ساخت سد و انتقال آب محدود نمی‌شود، بلکه باید در کنار توسعه زیرساخت‌ها، کاهش مصرف، جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، افزایش بهره‌وری شبکه‌های آبیاری و مشارکت جدی کشاورزان نیز دنبال شود.

حمید فضایلی معاون بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اردبیل نیز با تاکید بر اهمیت مدیریت ذخایر سدها، گفت: برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از مخازن باید با در نظر گرفتن حجم آب قابل استفاده، میزان تبخیر، ورودی‌های احتمالی و نیاز‌های مصوب پایین‌دست انجام شود.

او افزود: آگاهی مستمر کشاورزان از برنامه توزیع آب، رعایت نوبت‌بندی، جلوگیری از رهاسازی غیرضروری آب و استفاده از روش‌های آبیاری متناسب با نوع محصول و شرایط خاک، می‌تواند در کاهش فشار بر منابع آب مؤثر باشد.

فضایلی ادامه داد: در شرایط محدودیت منابع، اولویت‌بندی مصارف، مدیریت تحویل آب به شبکه‌های آبیاری و نظارت بر برداشت‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و همکاری کشاورزان و تشکل‌های بهره‌برداری برای اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف ضروری است.

او تصریح کرد: توسعه آبیاری قطره‌ای و بارانی متناسب با شرایط هر منطقه، اصلاح الگوی کشت بر پایه میزان آب قابل دسترس، استفاده از ارقام کم‌آب‌بر، بهبود زمان‌بندی آبیاری، تسطیح و بهسازی اراضی و کاهش تلفات شبکه‌های انتقال از جمله راهکار‌های افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی است.

معاون بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اردبیل گفت: همچنین جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز از چاه‌ها، کنترل اضافه‌برداشت از منابع زیرزمینی، نصب تجهیزات اندازه‌گیری و مشارکت تشکل‌های کشاورزی در توزیع عادلانه آب می‌تواند به حفظ ذخایر موجود و کاهش فشار بر آبخوان‌ها کمک کند.