باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ارتش پاکستان روز دوشنبه اعلام کرد در جریان مجموعه‌ای از عملیات‌های امنیتی در ایالت بلوچستان، دست‌کم پنج نفر، از جمله یک سرگرد ارتش، کشته شدند.

بر اساس بیانیه ارتش، چهار شبه‌نظامی در منطقه کلات کشته شدند و سرگرد ارتش نیز بر اثر انفجار یک بمب دست‌ساز در شهر پسنی واقع در منطقه راهبردی گوادر جان خود را از دست داد.

نیروهای امنیتی در استان بلوچستان — که سرشار از منابع معدنی است — با شورشی با شدت پایین مواجه هستند؛ جایی که برخی گروه‌های شبه‌نظامی برای جدایی این استان مبارزه می‌کنند.

پاکستان، هند و افغانستان را به حمایت از گروه‌های مسلح در این منطقه متهم می‌کند؛ اتهامی که هر دو کشور آن را رد کرده‌اند.

منبع: خبرگزاری آناتولی