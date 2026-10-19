فرمانده انتظامی سلماس از کشف بیش ۱۶ هزار عدد قرص غيرمجاز در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - سرهنگ ناصر مظلومی فرمانده انتظامی شهرستان سلماس در تشريح اين خبر افزود: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه با تهیه و توزیع کنندگان قرص های غیر مجاز و برابر اخبار واصله ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر اين فرماندهي با تحقيقات فني و اشراف اطلاعاتي از فعاليت فردي که در سطح شهرستان در زمينه توزيع قرص هاي غيرمجاز و خارج از چرخه درمان فعاليت مي نمود مطلع و موضوع را در دستور كار عملياتي خود قرار دادند. 

وی ادامه داد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر پس از انجام تحقیقات میدانی و اطمینان از صحت موضوع، با هماهنگی مقام قضائی به محل اعلامی اعزام و در بازرسي از منزل مسکونی تعداد ۱۶ هزار و ۹۰۰ عدد انواع قرص های غیر مجاز به ارزش پنج ميليارد ريال را کشف و ضبط کردند. 

وی اظهارداشت: دراین راستا یک نفر متهم دستگیر که پس از تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی  تحویل مراجع قضائی گردید.

فرمانده انتظامی شهرستان سلماس در پایان با بیان اینکه برخورد قاطع با قاچاقچيان و سودجویان در دستور کار این پلیس بوده و از شهروندان درخواست می‌شود درصورت مشاهده هر گونه خريد و فروش قرص هاي غير مجاز را در اسرع وقت به مرکز فوریت‌های پليسي ۱۱۰ گزارش نمایند.

برچسب ها: کشف قرص غیرمجاز ، نیروی انتظامی
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