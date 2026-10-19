باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سریال «خانم یامامورا» در کنار آثاری همچون «شیرعلی‌مردان‌خان»، «نگین ارباب»، «شکیب عیار»، «سرباز کوچک امام»، «پرنده کوکی»، «ماه عسل» و فصل پنجم «زیرخاکی» از جمله آثاری هستند که به‌تدریج برای حضور در قاب تلویزیون آماده می‌شوند.

لیلی عاج، کارگردان سریال «خانم یامامورا» درباره این سریال که روایتگر زندگی کونیکو یامامورا، مادر شهید محمد بابایی است، گفت: وقوع جنگ رمضان ساخت این سریال را برای ما سخت کرد. ما بخاطر جنگ تعطیلی‌های بسیاری داشتیم. دو ماه و چند روز است که فیلمبرداری آن تمام شده و مراحل پست تولید را می‌گذراند. امیدواریم در تاریخ مناسبی به پخش برسد.

عاج درباره انتخاب بازیگران نیز توضیح داد: بازیگر ژاپنی برای خانم یامامورا انتخاب شده است. ایشان تا حدودی به زبان فارسی مسلط است و در طول ساخت سریال با فرهنگ و رسوم ایرانی آشنا شده است.

سریال «خانم یامامورا» با کارگردانی لیلی عاج و تهیه‌کنندگی مهدی فرجی بر اساس کتاب مشهور «مهاجر سرزمین آفتاب» ساخته شده است. این سریال نه تنها به خاطرات یامامورا می‌پردازد، بلکه یک درام عاشقانه میان یک دختر ژاپنی و یک پسر ایرانی را در فضای تاریخ معاصر به تصویر می‌کشد.

پیش از این وحید پناهلو، مدیر مرکز سریال سوره درباره جزئیات سریال «خانم یامامورا» گفته بود: این سریال از مقطع جوانی و آشنایی ایشان با آقای بابایی شروع می‌شود و تا ورود خانم یامامورا به ایران، ایام انقلاب و جنگ ادامه دارد. بنابراین، این سریال بیوگرافی از خانم کونیکو یاماموراست، که از مقطع ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ را در بر می‌گیرد.