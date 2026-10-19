مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان غربی از ثبت نزدیک به ۳۵ هزار مورد معاینه عمومی جسمانی خبر داد و گفت: آمار بالای پرونده‌های نزاع و حوادث رانندگی، زنگ خطری جدی برای آسیب‌های اجتماعی و ایمنی عمومی در استان است که نیازمند توجه ویژه و اقدامات پیشگیرانه می باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن - دکتر رضا ادیب‌فر مدیرکل پزشکی قانونی استان آذربایجان غربی در جمع اصحاب رسانه از ثبت ۳۴ هزار و ۹۸۴ مورد معاینه عمومی جسمانی در ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد و بر لزوم ارتقای سطح ایمنی و کنترل خشم در جامعه تأکید نمود.

وی با اشاره به حجم بالای پرونده‌های ارجاعی تصریح کرد: در نیمه نخست سال جاری ۱۶ هزار و ۶۸۱ مورد پرونده نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان ارجاع شده است که از این تعداد ۱۱ هزار و ۸۱۷ نفر مرد و ۴ هزار و ۸۶۴ نفر زن بوده‌اند و این آمار لزوم تقویت مهارت‌های کنترل خشم و توسعه مراکز مشاوره‌ای را بیش از پیش نمایان می‌کند.

دکتر ادیب فر همچنین در خصوص حوادث ترافیکی و جاده‌ای اظهار داشت: طی این مدت ۸ هزار و ۵۵۳ پرونده مربوط به مصدومان تصادفات بررسی شده که شامل ۵ هزار و ۹۶۸ مرد و ۲ هزار و ۵۸۵ زن است. 

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان غربی درباره حوادث ناشی از کار نیز هشدار داد و گفت: در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۵، ۶۵۶ حادثه کار ثبت شده که متأسفانه ۶۳۶ مرد و ۲۰ زن را درگیر کرده است؛ رقمی که اهمیت جدی‌تر رعایت اصول ایمنی و استاندارد در محیط‌های کارگری را گوشزد می‌کند.

دکتر ادیب‌فر افزود: در بخش سایر خدمات و بررسی‌های تخصصی پزشکی قانونی مراجعات مجدد ۷۲۴۳ مورد که شامل ۵۳۹۶ مرد و ۱۸۴۷ زن، تشکیل پرونده سقط ۱۶۴ مورد، تعیین ارش ۱۵ هزار و ۷۶۹ مورد شامل ۱۱۳۶۶ مرد و ۴۴۰۳ زن می باشد.

وی افزود: کل معاینات عمومی جسمانی ۳۴ هزار و ۹۸۴ مورد، کل معاینات عمومی روانی ۸۳۱ مورد و کل معاینات اختصاصی نیز ۲۳۸۹ مورد می باشد.

دکتر ادیب فر در پایان خاطرنشان شد: مجموعه پزشکی قانونی استان آذربایجان غربی با تمام توان و با تکیه بر کارشناسی دقیق و علمی در راستای احقاق حقوق شهروندان، اجرای عدالت و ارائه نظریات کارشناسی متقن به مراجع قضایی به فعالیت خود ادامه می‌دهد و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های متولی، شاهد کاهش روند آسیب‌ها و حوادث در استان باشیم.

برچسب ها: پزشکی قانونی ، نزاع و درگیری
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