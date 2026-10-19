باشگاه خبرنگاران جوان - در روز نخست پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا و در مسابقات پارادوومیدانی فائزه دیبایی در پرتاب دیسک کلاس F56 و F57 موفق شد با پرتاب سوم ۲۴.۴۴ متر را ثبت کند و بالاتر از ورزشکاران کشورهای ازبکستان و قرقیزستان قرار بگیرد.

دیبایی با این پرتاب رکورد مسابقات قهرمانی آسیا و بازی‌های پاراآسبایی را جابه جا کرد. رکورد قهرمانی آسیا در کلاس F56 با ۲۳.۴۴ متر در اختیار خود دیبایی بود.

رکورد بازی‌های پاراآسیایی هم ۲۱.۱۷ متر در اختیار هاشمیه متقیان از ایران بود.

فائزه دیبایی سه پرتاب صحیح داشت؛ او در پرتاب نخست ۲۳.۳۹ متر و در پرتاب دوم هم ۲۳.۴۱ متر را موفق شد به ثبت برساند.

در مسابقات پرتاب دیسک بانوان پارادوومیدانی پنج نفر حضور داشتند که سه نفر راهی مسابقه فینال شدند.

در ادامه روز نخست مسابقات دومیدانی ورزشکاران ایران در پرتاب وزنه بوندری، در پرتاب نیزه الناز دارابیان ، معصومه تورانی الهام صالحی ، در پرتاب کلاب فایزه سهرابی تبار و پرستو حبیبی و در دوی ۱۵۰۰ متر هم زهرا سادات پور با رقبای خود مسابقه خواهند داد.