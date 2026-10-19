پارادوومیدانی‌کار ایران در مرحله مقدماتی مسابقات پرتاب دیسک به عنوان نفر نخست گروه خود راهی فینال شد. 

 باشگاه خبرنگاران جوان - در روز نخست پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا و در مسابقات پارادوومیدانی فائزه دیبایی در پرتاب دیسک کلاس F56 و F57 موفق شد با پرتاب سوم ۲۴.۴۴ متر را ثبت کند و بالاتر از ورزشکاران کشورهای ازبکستان و قرقیزستان قرار بگیرد. 

دیبایی با این پرتاب رکورد مسابقات قهرمانی آسیا و بازی‌های پاراآسبایی را جابه جا کرد. رکورد قهرمانی آسیا در کلاس F56 با ۲۳.۴۴ متر در اختیار خود دیبایی بود. 
رکورد بازی‌های پاراآسیایی هم ۲۱.۱۷ متر در اختیار هاشمیه متقیان از ایران بود. 

فائزه دیبایی سه پرتاب صحیح داشت؛ او در پرتاب نخست ۲۳.۳۹ متر و در پرتاب دوم هم ۲۳.۴۱ متر را موفق شد به ثبت برساند. 

در مسابقات پرتاب دیسک بانوان پارادوومیدانی پنج نفر حضور داشتند که سه نفر راهی مسابقه فینال شدند.

در ادامه روز نخست مسابقات دومیدانی ورزشکاران ایران در پرتاب وزنه بوندری، در پرتاب نیزه الناز دارابیان ، معصومه تورانی  الهام صالحی ، در پرتاب کلاب  فایزه سهرابی تبار و پرستو حبیبی و در دوی ۱۵۰۰ متر هم زهرا سادات پور با رقبای خود مسابقه خواهند داد.

برچسب ها: بازی های پاراآسیایی ، کمیته ملی پارالمپیک ایران
خبرهای مرتبط
پیام رئیس کمیته بین‌المللی پارالمپیک برای کاروان پاراآسیایی ایران در ناگویا
بازی های پاراآسیایی ناگویا؛
حضور کمانداران ایران بین ۱۰ نفر برتر دور مقدماتی/ ملی‌پوشان به یک‌هشتم رسیدند
بازی‌های پاراآسیایی ناگویا؛
رحیمی به یک‌هشتم نهایی ماده ریکرو صعود کرد
بازی‌های پاراآسیایی ناگویا؛
بهروز فرزاد از صعود به فینال پارادوچرخه‌سواری بازماند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
استقلال ۱ - ۰ گل‌گهر/ آبی‌پوشان در تعقیب صدر
تارتار: ۱۰ نفره شدن مس به پرسپولیس کمک کرد
آخرین اخبار
استقلال ۱ - ۰ گل‌گهر/ آبی‌پوشان در تعقیب صدر
تارتار: ۱۰ نفره شدن مس به پرسپولیس کمک کرد
ضیغمی‌نژاد سومین طلای کاروان ایران را از آب گرفت/ ایزدیار دوم شد
پرسپولیس ۳ - ۰ مس شهر بابک/ تثبیت صدرنشینی شاگردان تارتار
مدال برنز از دست علیرضا ایزدی پرید
برگزاری مسابقات قهرمانی نمایشی دفاع شخصی بانوان استان تهران با حضور مسئولان و پیشکسوتان
بندری بدون رقابت، فینالیست پارادوومیدانی ناگویا شد
نقره حبیبی و برنز سهرابی‌تبار در پرتاب کلاب ناگویا
فلفلی: بردن چین بازی مرگ و زندگی بود/ می‌خواهیم به فینال برسیم
پنجمی جهان آبادی در شنا ۱۰۰ متر آزاد مردان
آیلار جامی نخستین طلای کاروان ایران در ناگویا را کسب کرد
شکست تیم والیبال نشسته بانوان ایران برابر چین
برنز پاراآسیایی بر گردن طا‌ها حسن‌پور
خناری نژاد: هدف ارتقای زیرساخت‌های ژیمناستیک است / از علیرضا دبیر کمک می‌گیرم + فیلم
دومین طلای ایران را الهام صالحی ضرب کرد/ تورانی نقره‌ای شد + عکس
پیام رئیس کمیته بین‌المللی پارالمپیک برای کاروان پاراآسیایی ایران در ناگویا
آزمون نیمکت استقلال؛ جانشینان مصدومان چه می‌کنند؟
اسبقیان: اتحاد و انسجام ملی باید بر هر اختلافی اولویت داشته باشد+فیلم
خط حمله استقلال زیر ذره‌بین؛ موقعیت‌سازی کافی نیست
سهراب به دنبال تثبیت هویت تاکتیکی استقلال
اسبقیان: انصراف نوظهوری به انسجام ژیمناستیک کمک کرد
نخستین مدال ایران در پاراآسیایی ناگویا برنزی شد
انتقام هانگژو با برد شیرین فوتبال نابینایان ایران مقابل چین
ثبت تصویری ماندگار در قلب لاس‌وگاس؛ دبل تاریخی آزاد و فرنگی در رقابت‌های جهانی
پیام معنادار درستکار پس از قهرمانی ایران در آمریکا + عکس
تمرکز قلعه‌نویی به جای جر و بحث روی مسائل فنی باشد
هادی خناری‌نژاد رئیس فدراسیون ژیمناستیک شد
هت‌تریک برد بسکتبال با ویلچر مردان ایران؛ شاگردان سلطانی در مرحله حذفی
دیبایی با رکورد شکنی به فینال پرتاب دیسک رسید 
حضور کمانداران ایران بین ۱۰ نفر برتر دور مقدماتی/ ملی‌پوشان به یک‌هشتم رسیدند