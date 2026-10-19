اجرای ۸۰۲ پروژه طرح هادی طی دو سال گذشته

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت نفت طی دو سال گذشته با بهره‌برداری از ۲ هزار و ۸۵۸ پروژه در حوزه‌های عمرانی، آموزشی، ورزشی، بهداشتی و خدماتی دنبال شده است؛ پروژه‌هایی که بخش عمده آنها به زیرساخت‌های عمومی و نیازهای روزمره جوامع محلی اختصاص داشته‌اند.

براساس آمار طی دو سال گذشته ۸ هزار و ۴۷۴ پروژه مسئولیت اجتماعی با اعتباری بالغ بر ۵۱ هزار و ۷۶۷ میلیارد تومان در دست پیگیری بوده است. مجموع هزینه این پروژه‌ها تاکنون به ۲۱ هزار و ۵۸۶ میلیارد تومان رسیده که ۱۷ هزار و ۲۰۴ میلیارد تومان آن در دولت چهاردهم پرداخت شده است.

همچنین در این مدت، ۲ هزار و ۸۵۸ پروژه با اعتباری بالغ بر ۹ هزار و ۶۴۴ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است؛ آماری که ابعاد فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه مسئولیت اجتماعی و تمرکز بر پیشبرد پروژه‌های موجود را نشان می‌دهد.

تمرکز بر زیرساخت‌های مورد نیاز مردم

بررسی ترکیب پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده نشان می‌دهد طرح‌های هادی روستایی، پروژه‌های ورزشی و طرح‌های آموزشی بیشترین سهم را در میان اقدامات انجام‌شده داشته‌اند.

از مجموع پروژه‌های تکمیل‌شده، ۸۰۲ پروژه به طرح‌های هادی، ۶۲۸ پروژه به حوزه ورزش و ۵۶۱ پروژه به بخش آموزش اختصاص داشته است. همچنین ۱۹۰ پروژه راه و جاده، ۹۲ پروژه بهداشتی، ۸۷ پروژه آبرسانی و ۲۶ پروژه برق‌رسانی به بهره‌برداری رسیده و ۴۷۲ پروژه نیز در سایر حوزه‌های خدماتی اجرا شده است.

بر این اساس، حدود ۷۰ درصد پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده در سه حوزه طرح‌های هادی، ورزش و آموزش قرار دارند. این ترکیب نشان می‌دهد که بخش عمده پروژه‌ها در حوزه‌هایی تعریف شده‌اند که با زندگی روزمره مردم و نیازهای عمومی مناطق ارتباط مستقیم دارند.

توسعه روستایی؛ سهم قابل توجه طرح‌های هادی

اجرای ۸۰۲ پروژه طرح هادی، این حوزه را در صدر پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده مسئولیت اجتماعی وزارت نفت قرار داده است.

طرح‌های هادی روستایی از جمله برنامه‌های مرتبط با سامان‌دهی کالبدی روستاها و بهبود زیرساخت‌های سکونتگاه‌های روستایی هستند. اجرای این پروژه‌ها، به‌ویژه در مناطق پیرامونی تأسیسات نفت و گاز، می‌تواند به بهبود محیط زندگی، توسعه خدمات عمومی و کاهش بخشی از کمبودهای زیرساختی کمک کند.

اهمیت این موضوع از آن جهت است که آثار فعالیت‌های صنعت نفت صرفاً به محدوده تأسیسات و واحدهای عملیاتی محدود نمی‌شود و سکونتگاه‌های پیرامونی نیز بخشی از محیط اجتماعی این صنعت را تشکیل می‌دهند.

آموزش و ورزش در کانون پروژه‌ها

در حوزه آموزش، ۵۶۱ پروژه به بهره‌برداری رسیده است. توسعه زیرساخت‌های آموزشی، در صورت تناسب با نیازهای واقعی مناطق، می‌تواند زمینه دسترسی بهتر دانش‌آموزان به امکانات آموزشی را فراهم کند و بخشی از محدودیت‌های موجود در مناطق کمتر برخوردار را کاهش دهد.

در بخش ورزش نیز بهره‌برداری از ۶۲۸ پروژه ثبت شده است. فضاهای ورزشی علاوه بر نقش خود در ارتقای سلامت عمومی، از ظرفیت تقویت تعاملات اجتماعی و فراهم کردن امکانات فعالیت برای نوجوانان و جوانان برخوردارند.

قرار گرفتن آموزش و ورزش در میان سه حوزه اصلی پروژه‌های تکمیل‌شده، از توجه به زیرساخت‌های انسانی و اجتماعی در کنار اقدامات عمرانی حکایت دارد؛ هرچند سنجش آثار بلندمدت این پروژه‌ها مستلزم بررسی میزان بهره‌برداری واقعی از امکانات ایجادشده است.

زیرساخت‌های ضروری مناطق

در کنار پروژه‌های روستایی، آموزشی و ورزشی، بخشی از اقدامات مسئولیت اجتماعی وزارت نفت به زیرساخت‌های ضروری اختصاص داشته است. بر اساس آمار موجود، ۱۹۰ پروژه راه و جاده، ۹۲ پروژه بهداشتی، ۸۷ پروژه آبرسانی و ۲۶ پروژه برق‌رسانی در این دوره به بهره‌برداری رسیده‌اند.

دسترسی به آب سالم، خدمات بهداشتی و راه‌های ارتباطی مناسب از مؤلفه‌های اساسی کیفیت زندگی و توسعه منطقه‌ای است. از این رو، اثرگذاری این دسته از پروژه‌ها به‌ویژه در مناطق دورافتاده و کم‌برخوردار، به میزان پوشش جمعیتی، کیفیت اجرا و استمرار ارائه خدمات وابسته است.

فارس، خوزستان و بوشهر در صدر پروژه‌های اجراشده

بررسی پراکندگی جغرافیایی پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده نشان می‌دهد استان فارس با ۴۸۱ پروژه، خوزستان با ۴۵۸ پروژه و بوشهر با ۳۹۱ پروژه بیشترین تعداد پروژه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

پس از این استان‌ها، کهگیلویه و بویراحمد با ۲۸۷ پروژه و همدان با ۲۲۱ پروژه در رتبه‌های بعدی قرار دارند. اجرای پروژه‌ها در ۳۱ استان کشور نیز نشان می‌دهد دامنه جغرافیایی اقدامات مسئولیت اجتماعی وزارت نفت به استان‌های اصلی تولیدکننده نفت و گاز محدود نبوده است.

با این حال، ارزیابی نهایی عملکرد مسئولیت اجتماعی صنعت نفت تنها با شمارش پروژه‌ها و اعلام اعتبارات امکان‌پذیر نیست. میزان تحقق تعهدات مالی، نسبت پروژه‌های تکمیل‌شده به کل طرح‌های در دست پیگیری، نحوه انتخاب مناطق هدف و آثار واقعی پروژه‌ها بر زندگی مردم، از جمله شاخص‌هایی است که می‌تواند تصویر دقیق‌تری از نتایج این اقدامات ارائه کند.

در نهایت، مسئولیت اجتماعی زمانی به ابزاری مؤثر برای توسعه منطقه‌ای تبدیل می‌شود که پروژه‌ها بر اساس نیازسنجی محلی انتخاب شوند، تکمیل و بهره‌برداری از آنها استمرار داشته باشد و نتایج حاصل از اجرای آنها نیز به‌صورت شفاف و قابل ارزیابی در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.