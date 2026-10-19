تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان ایران با پیروزی برابر فیلیپین و ثبت سومین برد متوالی خود در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا ۲۰۲۶، صعودش به مرحله حذفی این رقابت‌ها را قطعی کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان ایران امروز (دوشنبه، ۲۷ مهرماه) در سومین دیدار خود از مرحله گروهی این رقابت‌ها به مصاف تیم ملی فیلیپین رفت و در پایان با نتیجه ۷۱ بر ۴۵ به پیروزی رسید.

ملی‌پوشان ایران در نیمه نخست این دیدار نمایشی برتر داشتند و با نتیجه ۳۹ بر ۱۲ به رختکن رفتند. در ادامه، اگرچه فیلیپین در نیمه دوم موفق شد بخشی از اختلاف امتیاز را جبران کند، شاگردان بهروز سلطانی با مدیریت بازی، برتری خود را حفظ کردند و سومین پیروزی پیاپی‌شان را به ثبت رساندند.

تیم ملی ایران پیش از این نیز در دو دیدار نخست مرحله گروهی، با نتیجه ۸۱ بر ۲۳ مقابل عراق و ۶۷ بر ۶۲ برابر کره جنوبی به برتری رسیده بود تا با سه پیروزی متوالی، صعود خود به مرحله حذفی را قطعی کند.

محمدحسن سیاری، امید هادی‌اظهر، وحید غلام‌آزاد، مرتضی عابدی، مهدی عباسی، امیررضا احمدی، محسن طلوعی، عرفان بخشنده، عبدالجلیل قرنجیک، محمد محمدنژاد، رضا نیک‌سیرت و محمدطا‌ها یارمحمدی، اعضای تیم ملی بسکتبال با ویلچر مردان ایران در این رقابت‌ها هستند.

بهروز سلطانی به‌عنوان سرمربی، غلامرضا نامی به‌عنوان مربی، محمدرضا دستیار به‌عنوان کمک‌مربی و مهرداد آگین به‌عنوان سرپرست، اعضای کادر فنی و اجرایی تیم ملی را تشکیل می‌دهند.

تیم‌های ملی بسکتبال با ویلچر مردان و زنان ایران با نام شهید مفقودالاثر رضا رک‌جان، از شهدای ناو سرافراز دنا، در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا حضور یافته‌اند.

برچسب ها: بازی های پاراآسیایی ، کمیته ملی پارالمپیک
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