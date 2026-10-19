فرمانده انتظامی خوزستان گفت: ۲۹ کیلوگرم ماده مخدر شیشه در راستای اجرای طرح برخورد با عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر استان در اهواز کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید محمود میرفیضی روز دوشنبه در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در جهت اجرای این طرح، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، موفق به شناسایی یکی از عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح شهرستان اهواز شدند.

وی افزود: ماموران پس از شناسایی متهم و با هماهنگی قضایی، او را در حین جابه‌جایی مواد مخدر شناسایی و طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان خوزستان تصریح کرد: در بازرسی از خودروی متهم، این میزان ماده مخدر یاد شده که از مرزهای شرقی کشور وارد شده بود، کشف شد.

وی با اشاره به دستگیری یک نفر و توقیف یک دستگاه خودرو در این رابطه خاطرنشان کرد: پلیس با عزمی راسخ و با بهره‌گیری از توان اطلاعاتی و عملیاتی، با قاچاقچیان و سوداگران مرگ قاطعانه برخورد خواهد کرد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس

برچسب ها: مواد مخدر ، کشف شیشه
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