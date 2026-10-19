باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد روز دوشنبه اعلام کرد کمبود منابع مالی این نهاد را وادار کرده است بخش مهمی از کمک‌های غذایی خود به مردم غزه را کاهش دهد؛ تصمیمی که حدود ۵۰۰ هزار نفر را از دریافت کمک‌های ماهانه محروم می‌کند.

این نهاد علاوه بر کاهش شمار دریافت‌کنندگان کمک، سهمیه‌های غذایی را نیز به نصف رسانده و کمک‌های نقدی به ۷۵ هزار خانواده را کاهش داده است. همچنین شمار وعده‌های غذای گرم روزانه برای افرادی که امکان پخت‌وپز ندارند، از ۲۵۰ هزار به ۱۵۰ هزار وعده رسیده است. برخی خانواده‌ها در مناطق دورافتاده نیز اکنون تنها یک روز در میان غذای گرم دریافت می‌کنند.

بر اساس اعلام برنامه جهانی غذا، حدود ۱.۴ میلیون نفر، معادل دو سوم جمعیت غزه، با سطح بحرانی ناامنی غذایی یا شرایطی وخیم‌تر روبه‌رو هستند. از این تعداد، حدود ۲۰۰ هزار نفر در وضعیت اضطراری قرار دارند.

کارل اسکائو، مدیر اجرایی موقت برنامه جهانی غذا در گفت‌و‌گو با رویترز در غزه گفت با گذشت یک سال از توافق آتش‌بس، زندگی مردم همچنان بسیار دشوار است و سرپناه مناسب، خدمات اساسی و امنیت کافی در دسترس نیست.

او با اشاره به نزدیک شدن چهارمین زمستان مردم غزه هشدار داد که کاهش کمک‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که زمستان‌های این منطقه بسیار سخت است.

برنامه جهانی غذا اعلام کرد برای ادامه فعالیت‌های حیاتی خود در غزه و کرانه باختری اشغالی طی شش ماه آینده، به ۴۵۰ میلیون دلار بودجه فوری نیاز دارد.

اسکائو از جامعه جهانی خواست حمایت‌های مالی خود را حفظ و تقویت کند و هم‌زمان برای حفاظت از دستاورد‌های موجود و پیشبرد روند بازسازی اولیه تلاش کند.

منبع: رویترز