باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

در مسیر اراده همراه با روشندل مهدیشهری + فیلم

روایت تلاش و پشتکار محمدامین نادریان، روشندل مهدیشهری که با اراده و امید، مسیر زندگی‌اش را دنبال می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدامین نادریان جوان ۲۴ ساله مهدیشهری است که جهان را نه با چشم سر، که با عمقِ جان و چشمِ دل تماشا می‌کند و با هر قدم، معنای راستینِ اراده را به تصویر می‌کشد.

 

مطالب مرتبط
در مسیر اراده همراه با روشندل مهدیشهری + فیلم
young journalists club

آموزش قرآن به فرزندان روشن‌دل + فیلم

در مسیر اراده همراه با روشندل مهدیشهری + فیلم
young journalists club

زیبایی‌های پیاده‌روی اربعین از دید یک نابینا + فیلم

در مسیر اراده همراه با روشندل مهدیشهری + فیلم
young journalists club

نوحه‌خوانی یک کودک روشن‌دل + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
حال و هوای رواق دارالذکر مزار نورانی رهبر شهید + فیلم
۶۱۴

حال و هوای رواق دارالذکر مزار نورانی رهبر شهید + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۵
از تنگه هرمز تا خیابان‌های پاریس؛ صورت‌حساب جنگ برای اروپا + فیلم
۴۲۲

از تنگه هرمز تا خیابان‌های پاریس؛ صورت‌حساب جنگ برای اروپا + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۵
در مدح زنان ایران؛ ستون‌های استوار روز‌های سخت + فیلم
۴۰۰

در مدح زنان ایران؛ ستون‌های استوار روز‌های سخت + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۵
پایان عصر یکه‌تازی غرب؛ بازگشت هویت و قدرت تمدن‌ها + فیلم
۳۶۳

پایان عصر یکه‌تازی غرب؛ بازگشت هویت و قدرت تمدن‌ها + فیلم

۲۷ . مهر . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
-
ناشناس
۱۲:۵۴ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
زنده وسربلند این فرزند وخانوادةعزیز وپرتلاش وطن
۰
۰
پاسخ دادن