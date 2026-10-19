در مسیر اراده همراه با روشندل مهدیشهری + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0645\u062d\u0645\u062f\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0646\u0627\u062f\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u06f2\u06f4 \u0633\u0627\u0644\u0647 \u0645\u0647\u062f\u06cc\u0634\u0647\u0631\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0646\u0647 \u0628\u0627 \u0686\u0634\u0645 \u0633\u0631\u060c \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u0639\u0645\u0642\u0650 \u062c\u0627\u0646 \u0648 \u0686\u0634\u0645\u0650 \u062f\u0644 \u062a\u0645\u0627\u0634\u0627 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f \u0648 \u0628\u0627 \u0647\u0631 \u0642\u062f\u0645\u060c \u0645\u0639\u0646\u0627\u06cc \u0631\u0627\u0633\u062a\u06cc\u0646\u0650 \u0627\u0631\u0627\u062f\u0647 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0634\u062f.\n\u00a0\n