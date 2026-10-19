مجمع انتخاباتی فدراسیون ژیمناستیک برگزار و با رای اعضای این مجمع، هادی خناری‌نژاد به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجمع انتخاباتی فدراسیون ژیمناستیک طبق اساسنامه‌ی این فدراسیون و با ریاست سیدمحمدشروین اسبقیان معاون توسعه وررش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان و با نظارت فدراسیون جهانی این رشته بصورت ارتباط وبیناری برگزار و هادی خناری‌نژاد با ۳۵ رای از ۳۸ آرای اعضای مجمع، به عنوان رئیس جدید این فدراسیون انتخاب شد.

حمزه امین‌منش، احمد بهاری، هادی خناری‌نژاد، مقداد قلندرپور و حبیب نوظهوری پنج نامزد نهایی ریاست فدراسیون ژیمناستیک در ابن مجمع معرفی شده بودند که در این بین با انصراف حمزه امین‌منش، مقداد قلندرپور، احمد بهاری و حبیب نوظهوری از انتخابات ریاست فدراسیون ژیمناستیک، هادی خناری‌نژاد به‌عنوان تنها نامزد باقی‌مانده در این رقابت انتخاباتی حضور داشت.

در جریان مجمع عمومی انتخاباتی فدراسیون ژیمناستیک، موضوع حق رأی سرپرستان هیات‌های استانی به رأی گذاشته شد که اعضای مجمع با ۲۶ رأی مخالف در برابر ۱۲ رأی موافق، با اعطای حق رأی به سرپرستان هیات‌ها مخالفت کردند.

برچسب ها: فدراسیون ژیمناستیک ، وزارت ورزش و جوانان
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