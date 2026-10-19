باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - میثم بائو بازیکن سابق فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه وضعیت تیم ملی فوتبال را چطور ارزیابی می‌کند، اظهار کرد: با توجه به اینکه تیم ملی ۲ باخت متحمل شده است، ان شا الله آقایان نقاط ضعف خود را پیدا کرده و رفع کنند. تیم ملی جای آزمون و خطا نیست و مرحله آخر یک بازیکن است.

قلعه نویی در انتخاب بازیکنان دقت کند

او افزود: به هر حال قلعه نویی باید در انتخاب بازیکنان دقت کرده و جوانگرایی کند. من شناختی که از قلعه نویی در گذشته دارم این است که حتی با بازیکنی مشکل داشت، وقتی از لحاظ فنی خوب بود از او استفاده می‌کرد، اما الان یکسری از بازیکنان را دعوت نمی‌کند. قلعه نویی باید کاری کند که زیر فشار و انتقاد نرود. کما اینکه چند وقتی است که قلعه نویی زیر فشار و انتقاد است.

قلعه نویی به جای جنگیدن با اهالی فوتبال تمرکزش روی مسائل فنی باشد

بائو بیان کرد: قلعه نویی باید مشکلات را حل کند و اینکه بخواهد با اهالی فوتبال بجنگد درست نیست. قلعه نویی باید تمرکزش را بر روی فوتبال و مسائل فنی تیم ملی بگذارد. اینکه سرمربی تیم ملی بخواهد مسائل سیاسی را پیش بکشد تا کار فنی خود را توجیه کند درست نیست.

من جوانگرایی در تیم ملی فوتبال ندیدم

بازیکن سابق فوتبال درباره اظهارات قلعه نویی مبنی بر اینکه برخی‌ها خودشان را به خواب زدند و جوانگرایی و تغییر نسل را در تیم ملی ندیدند، اظهار کرد: ما جوانگرایی را ندیدیم. علی علیپور بازیکن جوان تیم ملی در جام جهانی بود که ۳۲ ساله اش است. من ندیدم جوانی در جام جهانی نمایان شود و احسان حاج صفی، شجاع خلیل زاده، رامین رضاییان و خیلی از بازیکنان تیم ملی همدوره من هستند، اما من ۱۰ سال هست که فوتبال را کنار گذاشتم، اما آنها هنوز هم در تیم ملی هستند و بازی می‌کنند. به هر حال انتخاب بازیکن برعهده سرمربی تیم ملی است، اما قلعه نویی باید دقت کند که آن قدر زیر فشار و استرس قرار نگیرد و دچار حاشیه نشود.

او درباره اینکه ارزیابی اش از شرکت تیم ملی ایران در تورنمنت بصره با حضور تیم‌هایی مثل فلسطین و عراق گفت: تیم ملی فلسطین این بار هم به داد تیم ملی می‌رسد. ما فلسطین را می‌بریم دیگر همه چیز خوب می‌شود. به نظرم بردن فلسطین و عراق دردی از فوتبال ایران دوا نمی‌کند. هر مسابقه یا تورنمنتی می‌رویم باید یک چیزی به دست آوریم نه اینکه به مسابقات برویم و صرفا با یکسری از تیم‌ها بازی کنیم، نتیجه‌ای ندارد. به نظرم بازی کردن با تیم‌هایی مثل فلسطین و عراق محک خوبی برای تیم ملی نیست. ما در ۲ بازی با ازبکستان و روسیه ۵ گل دریافت کردیم.

گذر زمان رفتار قلعه نویی را عوض کرده است

بائو تصریح کرد: من شناختی که از ۲۰ سال پیش قلعه نویی دارم، با رفتاری که الان دارد خیلی با هم فاصله دارند. به هر حال گذر زمان قلعه نویی را عو ض کرده است. به نظرم آدم نباید هیچ جا زورکی بماند و اینکه اصرار کنی تا در یک جا بمانی وضع بدتر می‌شود.

تاج رفاقتی قرارداد قلعه نویی را تمدید کرده است

بازیکن سابق فوتبال درباره اینکه تمدید قرارداد و مبلغ قرارداد قلعه نویی را چطور می‌بیند، گفت: تاج رفاقتی این کار را کرده است. به نظرم ورزشکاری که در سطح ملی بازی می‌کند زحمت می‌کشد. امیر قلعه نویی ۲۰، ۳۰ سال هست که مربیگری می‌کند و اصلا بگویید مربی ضعیف یا قوی هست، اما هر چقدر بگیرد هم انتقادی نمی‌کنم، چون اگر یک مربی خارجی به ایران می‌آمد کمترین دستمزدش یک میلیون دلار معادل ۲۷۰ میلیارد تومان می‌شد. قلعه نویی باید بداند که نمی‌تواند با همه بجنگد. وقتی شما می‌بازید طبیعی هست که از شما انتقاد می‌شود، اما نباید جبهه بگیرید و بگویید کسانی که از تیم ملی انتقاد می‌کنند وطن فروش هستند.

او افزود: قلعه نویی باید تمرکزش معطوف به مسائل فنی باشد و این همه به او لطف شده است و کسی در ایران نیست که همانند قلعه نویی ۳۰ سال به طور مداوم مربیگری کرده باشد. من از بچگی به یاد دارم که قلعه نویی مربی بوده تا الان که هدایت تیم ملی را برعهده دارد و هیچ سالی هم در خانه نبوده است.

بعید می دانم با این تفکر در جام ملت های آسیا به موفقیت برسیم

بائو درباره اینکه تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت‌های آسیا به موفقیت می‌رسد، اظهار کرد: من بعید می‌دانم که با این تفکر و اتاق فکری که در تیم ملی فوتبال هست، در آسیا موفق شویم. مگر اینکه قلعه نویی به خودش بیاید و کینه توزی‌ها را کنار بگذارد و انتقاد پذیر باشد و از جوانان که بیشتر می‌دوند در تیم ملی استفاده کند نه بازیکنانی که چندین سال هست در تیم ملی هستند، اما انگیزه‌ای ندارند، بهره ببرد.

نباید دیگر از رونالدو توقع داشت

بازیکن سابق فوتبال تصریح کرد: بازیکنان مسن بخواهند بیشتر از این به خود فشار بیاورند از یک ناحیه مصدوم می‌شوند. مثلا کریس رونالدو سابق را با الان مقایسه کنید. درست است که رونالدو در لیگ عربستان بازی می‌کند، اما دیگر نمی‌توانید توقع داشته باشید که او ۲ متر به هوا بپرد و ضربه سر بزند و توپ را وارد دروازه کند. آن قدر جوانان ما ضعیف هستند که قلعه نویی اصرار دارد که بازیکنان ۳۸ و ۳۹ ساله را به تیم ملی فوتبال دعوت می‌کند.