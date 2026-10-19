پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد، پس از قهرمانی مقتدرانه ایران در رقابت‌های جهانی زیر ۲۳ سال آمریکا، با انتشار استوری نوشت: ایران حسین تا ابد پیروز است.

باشگاه خبرنگاران جوان- پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران، پس از قهرمانی مقتدرانه ملی‌پوشان در رقابت‌های جهانی زیر ۲۳ سال در آمریکا، با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود به این موفقیت واکنش نشان داد. درستکار در استوری خود با انتشار عبارت «ایران حسین تا ابد پیروز است»  به قهرمانی کشتی‌گیران ایران در این رقابت‌ها واکنش نشان داد.

تیم ملی کشتی آزاد ایران با درخشش ملی‌پوشان خود در مسابقات جهانی زیر ۲۳ سال آمریکا، عنوان قهرمانی را به دست آورد تا بار دیگر کشتی ایران در عرصه بین‌المللی افتخارآفرینی کند. پیام سرمربی تیم ملی پس از این موفقیت، بازتابی از فضای افتخار و غرور ملی پس از قهرمانی آزادکاران ایران در رقابت‌های جهانی است.
 
پیام معنادار درستکار پس از قهرمانی ایران در آمریکا+عکس

برچسب ها: پژمان درستکار ، کشتی ، خاک آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۴ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
سلام و درود خدا بر پژمان درستکار قهرمان عزیز میهنم
دمت گرم درد و بلات بخور تو سر هرچه بی شرافته.
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۳ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
درد وبلات تو سر وطن فروشان،مرد بزرگ کشتی ایران،سلبریتی واقعی،وطن پرست واقعی
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۴ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
ماشاالله ماشاالله ایران امام حسین تا ابد پیروز است شیر مردان شیعه امیر المومنین تا ابد پیروز هستن کور بشه چشم سطلی های آشغال
۰
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۲ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
این قهرمانی نشون میده ایران توی همه ی بخش ها میتونه اول باشه ، ولی با یک مدیر درست حسابی مثل اقای علیرضا دبیر عزیز که واقعا کار کردن برای تیم های کشتی . دمتون گرم
ایکاش فرهنگ درستکار بودن مدیران مد بشه .
۰
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۶ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
آی درد و بلای ت ، بخوره سر ، برخی فوتبال چی ها .
ای که همیشه سربلند و عزتمند باشید که دل شاد مان کردید .
۰
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۹ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
درد و بلاهاتون بخوره تو سر فوتبالی ها که میلیارد میلیارد میگیرن. سیرمونی هم ندارند. آخرشم از زمین و زمان هم طلبکارند.
۰
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