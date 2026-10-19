دو متهم سابقه‌دار که با شمشیر دست یک فروشنده را در تنکابن قطع کرده بودند کمتر از یک ساعت دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حمیدرضا صالحی سرپرست نیروی انتظامی شهرستان تنکابن با اشاره به وقوع درگیری منجر به قطع عضو یکی از افراد، گفت: پس از دریافت گزارش حادثه، مأموران انتظامی و اطلاعاتی برای بررسی موضوع وارد عمل شدند و با بررسی دوربین‌های محل وقوع جرم، هویت متهمان شناسایی شد.

او افزود: پس از اخذ مجوز قضایی و انجام اقدامات فنی و پلیسی، مخفیگاه متهمان شناسایی و با تشکیل تیم عملیاتی، هر دو نفر در کمتر از یک ساعت دستگیر شدند.

سرهنگ صالحی با بیان اینکه در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده است، گفت: متهمان با صدور قرار قضایی به زندان معرفی شدند و پرونده همچنان در حال رسیدگی است

او همچنین از افرادی که از این دو متهم شکایتی دارند، خواست برای ثبت و پیگیری شکایت خود به مراجع قضایی بخش خرم‌آباد مراجعه کنند.

سرپرست نیروی انتظامی شهرستان تنکابن در پایان با تأکید بر اینکه برهم زدن نظم عمومی و سلب آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است، افزود: پلیس با افرادی که بخواهند امنیت و آرامش مردم را مختل کنند، در چارچوب قانون و با اقتدار برخورد خواهد کرد.

 

برچسب ها: دعوا و درگیری ، اراذل و اوباش
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۲ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
وحوش جنگل
۰
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۳ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
استفاده از دستبند هوشمند شوک دهنده در صورت دست به چاقو شدن برا چاقوکشا و دست به گوشی شدن گوشی قاپها
۱
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۲ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
با بکارگیری دستبنهای هوشمند شوک آور گوشی قاپهای سابقه دار تا زمانی که دوران محکومیتشان تمام میشود نه تنها نمیتوانند گوشی کسی را بدست بگیرند بلکه از بدست گرفتن گوشی و استفاده از گوشی خودشان هم محروم خواهند شد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۷ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
شکایت که قبلا کرده بودند ولی قوه قضائیه آنها را آزاد کرده بود و حالا ادامه ماجرا سریال خوبیست
۰
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۶ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
باید برای چاقو کشا و شمشیر کشا دستبند هوشمند ساخت که به محض دست به چاقو بردن شوک فلج کننده بهشون بده و به پلیس هم گزارش کنه
۰
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۷ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
وقتی میگی سابقه دار یعنی این جنایت و رعب آفرینی آن قابل پیگشیری بوده و برخورد بازدارنده قبلا با متهمین نشده
۱
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
مشت آهنین
۱۴:۲۶ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
وقتی اینهمه طرف جنایت کرده هنوز تصویری ازشون وجود نداره، این دیگه نوبره با قوانین مزخرف.
۰
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۷ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
این نجس های رزل را اعدام کنید
۱
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۹ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
جنگل وحوش
۰
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۳ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
اعدام فقط اعدام کنید این یاغی های همه کاره را فقط اعدام
۰
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۵ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
فشار اقتصادی ناگوار هست
۱۱
۸
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Iran (Islamic Republic of)
فلفل
۱۳:۵۴ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
اول باید ۱۰۰ ضربه شلاق به جرم ایجاد ناامنی در جامعه بخورند. در ملاء عام. سپس دست ضارب با همان شمشیر قطع شود . بعد هم اعدام شود.
۱
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۸ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
بنظرت چه سودی برای کسی نون آور خانوادس دارد ؟! چه سودی برا جوانی دارد که در اوج جوانی و سن کار یکی از اندامهایش را از دست داده دارد باید اشد مجازات برا چنین افرادی اعمال شود تا جرعت چنین حرکتی رو از کسی نباشیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۰ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
فقط اعدام این... انگل جامعه با شمشیر
۱
۳۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۵ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
الهییییییی شکر که دستگیر شدن
۱
۳۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۰ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
دستگیر شدن چه فایده؟!
خیلی زود میان بیرون ایندفه آدم میکشن
۱
۳۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۴ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
علتش چی بود؟؟

حتما ناموسی هس
۸
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۳ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
شایدم دیوانه بودند و یا حشیش زده بودند این دونفر مثل داعش رفتار کردند حتما باید اعدام بشوند بعضی ها برای جامعه مضر هستند
۱۲
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