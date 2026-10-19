رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف انبار احتکار کالا‌های اساسی در منطقه شورآباد خبر داد و گفت: در این عملیات، بیش از ۱۳۵ تن برنج و ۱۳۰ تن روغن به ارزش بیش از ۵۲ میلیارد تومان کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار مهدی افشاری در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در پی اقدامات اطلاعاتی و فنی، از دپو و توزیع‌نشدن مقادیری کالای اساسی در انباری واقع در شورآباد مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: پس از شناسایی محل نگهداری کالاها، تیم عملیاتی پلیس در عملیاتی غافلگیرانه وارد انبار شد و محموله‌های احتکاری را کشف کرد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ادامه داد: در بازرسی از انبار مشخص شد کالا‌ها بدون ارائه اسناد و مدارک مربوطه نگهداری شده‌اند. محموله کشف‌شده شامل بیش از ۱۳۵ تن برنج و ۱۳۰ تن روغن بود.

سردار افشاری با اشاره به برآورد ارزش کالا‌های مکشوفه گفت: کارشناسان ارزش ریالی این محموله را بیش از ۵۲ میلیارد تومان اعلام کرده‌اند. در این رابطه پرونده قضائی تشکیل شده و متهم به همراه پرونده برای رسیدگی به مرجع قضائی معرفی شده است.

این مقام انتظامی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مرتبط با قاچاق یا احتکار کالا، موضوع را از طریق شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۳۴۳ و ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.

برچسب ها: کالای قاچاق ، احتکار
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۵ ۲۷ مهر ۱۴۰۵
سزای این محتکران کمتر از نتانیاهو وترامپ نمیباشد
۰
۲
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