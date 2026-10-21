پاریس بار دیگر شاهد اعتراضات گسترده و درگیری‌های خیابانی است و این موج نارضایتی، توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. اعتراضات گسترده در فرانسه علیه افزایش هزینه‌های زندگی، نابرابری اقتصادی و وضعیت نامناسب خدمات عمومی به بازداشت دست کم ۱۸۰۰ نفر و فوت یک معترض منجر شده است. بر اساس اعلام پلیس، تنها در جریان اعتراضات پاریس نزدیک به هزار نفر بازداشت شدند؛ رقمی که مقام‌های پلیس آن را بی‌سابقه توصیف کردند. به گفته وزارت کشور فرانسه، در شهر‌هایی از جمله پاریس، مارسی، رن، تولوز و آنژه، افراد نقاب‌دار دست به «اقدامات خشونت‌آمیز هدفمند» زدند. در پاریس، ده‌ها هزار نفر در راهپیمایی بزرگی در مناطق شرقی و شمالی شهر شرکت کردند. شماری از معترضان شعار‌هایی از جمله «همه از پلیس متنفرند» و «ماکرون، استعفا بده» سر دادند. معترضان به افزایش قیمت سوخت، هزینه‌های زندگی و تضعیف خدمات عمومی، از جمله وضعیت مدارس، اعتراض داشتند. به گفته کارشناسان ریشه‌های اعتراضات را تنها نباید در ساختمان‌های فرسوده یا کلاس‌های پرجمعیت جست‌و‌جو کرد بلکه ریشه این بحران را باید در سیاست‌های مالی دولت فرانسه جست‌و‌جو کرد. گزارش این هفته «کاریکاتورِ روز»، مجموعه‌ای از نگاه کاریکاتوریست‌های جهان به بحران خیابانی این روز‌های فرانسه را به نمایش می‌گذارد. این آثار به دور از کلیشه‌های خبری، عمق چالش‌های خیابانی و اعتراضات مردمی و واکنش دولت را با زبانی گزنده روایت می‌کنند. در گزارش پیش‌رو «کاریکاتورِ روز»، بازتاب اعتراضات اخیر فرانسه را از دریچه نگاه تیزبین کاریکاتوریست‌های مطرح جهان تماشا می‌کنید. / تهیه گزارش: سهراب سیدجمالی