باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی دلاوری از انجام ۲۴ هزار و ۹۱۰ مورد بازرسی از مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی کاشان و آران‌وبیدگل در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و اظهار کرد: در این مدت، ۲۱ مرکز متخلف و غیربهداشتی پلمب و برای ۴۵۳ واحد صنفی دارای نواقص بهداشتی اخطاریه صادر شد. همچنین ۱۱۵ پرونده برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد.

وی ابراز کرد: در جریان این بازرسی‌ها، ۱۱ هزار و ۸۶۸ کیلوگرم مواد غذایی فاسد و تاریخ‌گذشته شناسایی و معدوم شد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به اقدامات نظارتی در حوزه سلامت آب و مواد غذایی تصریح کرد: در این بازه زمانی، ۲۴ هزار و ۳۱۱ مورد کلرسنجی و یک‌هزار و ۵۰۵ مورد نمونه‌برداری میکروبی از شبکه‌های آب آشامیدنی انجام شد. همچنین ۹ هزار و ۷۴۷ مورد سنجش با تجهیزات پرتابل از سطوح و مواد غذایی و ۴۹۳ مورد نمونه‌برداری از مواد غذایی عرضه‌شده در بازار به ثبت رسید.

وی در پایان از رسیدگی به ۳۳۸ شکایت مردمی در سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت طی شش ماه نخست سال خبر داد و بر اهمیت نظارت مستمر بر رعایت ضوابط بهداشتی و پاسخگویی به مطالبات شهروندان تأکید کرد.