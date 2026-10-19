باشگاه خبرنگاران جوان - فرزاد خاکی روز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان اظهار کرد: بیش از ۵۰۰ برنامه متنوع ورزشی در هفته تربیت‌بدنی و ورزش پیش‌بینی شده که برگزاری همایش‌های ورزشی، تجلیل از فعالان و پیشکسوتان و افتتاح اماکن ورزشی از جمله آنها است و تلاش شده این برنامه‌ها متناسب با ظرفیت تمامی شهرستان‌ها اجرا شود.

وی با اشاره به بهره‌برداری از ۱۰ زمین چمن ورزشی در این هفته افزود: از این تعداد، ۳ زمین در سنندج، ۲ زمین در مریوان، ۲ زمین در سروآباد و در شهرستان‌های کامیاران، سقز و دیواندره نیز هر کدام یک زمین چمن به بهره‌برداری می‌رسد.

خاکی همچنین از راه‌اندازی کلینیک پزشکی ورزشی استان به عنوان یکی از مطالبات چندین ساله جامعه ورزش خبر داد و گفت: با تکمیل مراحل ساخت و تجهیز این مرکز با همکاری فدراسیون پزشکی ورزشی، این کلینیک تا پایان هفته به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان درباره وضعیت پروژه‌های عمرانی تصریح کرد: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام استان ۲۹ پروژه است؛ چرا که برخی آمار‌های قبلی مربوط به تعمیرات و تجهیز اماکن بوده که به اشتباه به عنوان پروژه مستقل محاسبه شده بود.

وی با اشاره به اعتبارات جذب‌شده یادآور شد: تا پایان شهریور سال گذشته ۲۳۰ میلیارد تومان اعتبار (نصف ملی و نصف استانی) جذب شد که دستاورد بزرگی با توجه به شرایط مالی کشور محسوب می‌شود. همچنین سال گذشته ۱۳ زمین چمن به بهره‌برداری رسید و برای اتمام طرح‌های قدیمی و نیمه‌تمام با بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال قدمت، نیازمند همراهی فرمانداران و مدیران استانی هستیم.

خاکی با اشاره به آغاز بازسازی سالن‌های فرسوده از جمله سالن تاریخی آزادی سنندج و تعویض کف‌پوش خانه هندبال سنندج و سقز خاطرنشان کرد: سال گذشته ۷۸ هزار ورزشکار سازمان‌یافته در استان فعالیت داشتند که موفق به کسب ۴۴ مدال فراملی و ۵۷۴ مدال کشوری شدند و ۱۷۶ ورزشکار نیز در رده‌های ملی حضور داشتند.

وی به فعال‌سازی کمیته حمایت از ورزش قهرمانی اشاره کرد و گفت: با برگزاری جلسات با ۱۸ هیئت ورزشی، وضعیت ۱۴ ورزشکار با احتمال بالای اعزام به بازی‌های آسیایی ناگویا ژاپن بررسی و از فروردین‌ماه برای آنها حقوق و مزایا در نظر گرفته شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان در پاسخ به پرسشی درباره حواشی اخیر پیرامون یک مربی در دیواندره گفت: به محض اطلاع از موضوع، حراست اداره‌کل با همکاری نیروی انتظامی وارد عمل شده و فرد متخلف در کوتاه‌ترین زمان دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

خاکی تاکید کرد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد مجموعه‌ای با عنوان «ستارگان دیواندره» در مدارس فوتبال فاقد مجوز رسمی از سوی اداره‌کل ورزش و جوانان بوده و فرد مذکور نیز در اماکن ورزشی تحت مدیریت این اداره‌کل فعالیت نداشته است؛ با این حال پیگیری‌های حقوقی و قضایی با همکاری هیئت فوتبال استان و مراجع ذی‌صلاح با جدیت ادامه دارد.