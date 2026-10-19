اهتزاز پرچم ایران بالاتر از آمریکا و روسیه روی اسکوربورد سالن مسابقات

باشگاه خبرنگاران جوان- تالار مسابقات جهانی لاس‌وگاس نظاره‌گر صحنه‌ای تاریخی و پرغرور برای ورزش و ملت بزرگ ایران بود؛ جایی که پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران بالاتر از پرچم‌های روسیه و ایالات متحده آمریکا بر فراز اسکوربورد مرکزی سالن به نمایش درآمد تا سندی زنده و ماندگار از سلطه مطلق کشتی‌گیران شایسته کشورمان بر آوردگاه جهانی باشد.

در پی قهرمانی تاریخی و مقتدرانه تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال، دلاورمردان تیم ملی کشتی آزاد امید نیز با غیرت، انگیزه و روحیه‌ای پولادین وارد میدان شدند و با فتح سکوی نخست جهان، کلکسیون افتخارات ایران در خاک آمریکا را تکمیل کردند. این قهرمانی‌های پیاپی در دو رشته آزاد و فرنگی، نام ایران را بار دیگر به عنوان قدرت بلامنازع کشتی جهان در قلب آمریکا طنین‌انداز کرد.

این تصویر باشکوه، روایتی از سال‌ها تلاش، غیرت ایرانی و اقتدار جوانانی است که توانستند قدرت‌های سنتی کشتی دنیا را پشت سر بگذارند و سرود عزت و پیروزی ایران‌زمین را در خاک حریف به گوش جهانیان برسانند؛ تصویری که برای همیشه در تاریخ ورزش و سینه افتخارات ایران به یادگار خواهد ماند.

برچسب ها: کشتی ، خاک آمریکا ، طلا ، تیم ملی کشتی
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