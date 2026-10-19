بنا بر اعلام رئیس جهاد کشاورزی گیلان، تاکنون محصول راتون حدود ۲۰ هزار هکتار از شالیزار‌های استان برداشت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - صالح محمدی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: شالیکاران گیلانی امسال پس از برداشت برنج در ۷۵ هزار هکتار از شالیزار‌های خود محصول راتون پرورش دادند.

او با بیان اینکه این روش یکی از ظرفیت‌های ارزشمند برای افزایش تولید برنج، ارتقای بهره‌وری و افزایش درآمد شالیکاران است، افزود: تاکنون محصول راتون حدود ۲۰ هزار هکتار از شالیزار‌های استان گیلان برداشت شده است.

کوتاه بودن طول دوره رشد، کاهش هزینه مصرفی نهاده‌ها، صرفه‌جویی در آب مصرفی و استفاده بیشتر از نزولات آسمانی، صرفه‌جویی درصد کود نسبت به محصول اصلی از دیگر مزایای پرورش راتون است. محصول راتون عطر و طعم مطلوب و بازارپسندی دارد و قیمت آن در بازار گران‌تر از برنج برداشت اول است.

«راتون» از رویش مجدد ساقه‌های به جا مانده پس از برداشت برنج تولید می‌شود. به عبارتی دیگر برنجی است که پس از برداشت خوشه‌های شالی دوباره رشد می‌کند و بارور می‌شود. در گویش گیلکی به این محصول، «شابج» یا «وَرزکی» نیز گفته می‌شود

برچسب ها: برداشت راتون ، شالیزار های گیلان
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